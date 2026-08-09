El calor y las lluvias mantienen en aviso a diez comunidades este lunes, entre ellas Catalunya

Archivo - Varias personas sentadas en un banco, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor y las tormentas mantienen este lunes en aviso a diez comunidades autónomas en una jornada en la que se prevén lluvias y tormentas que podrían ser fuertes, e incluso localmente muy fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de viento en la Comunidad Valenciana, el sur de la Ibérica, el sudeste y Navarra.

Las temperaturas se mantendrán significativamente elevadas en Baleares, Andalucía, la meseta Sur y el nordeste peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, estarán en aviso por altas temperaturas Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad de Madrid, y Navarra, mientras que habrá avisos por lluvias y tormentas en Aragón, Castilla-La Mancha, Catalunya, Región de Murcia, Navarra, la Rioja y Valencia, donde también habrá una alerta por oleaje.

La estabilidad predominará en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. En Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y los litorales mediterráneos predominarán los cielos nubosos o cubiertos con tendencia a abrirse claros a lo largo del día.

Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el tercio oriental y las montañas del norte, donde se concentrarán los episodios tormentosos.

Asimismo, son probables los bancos de niebla matinales en Galicia, el área cantábrica y el alto Ebro, con brumas y nieblas costeras en los litorales gallegos y de Alborán, donde también se espera calima ligera.

En Canarias habrá intervalos de nubes bajas en el norte y cielos poco nubosos o despejados en el resto.

Las temperaturas máximas descenderán en la mitad este y se mantendrán con pocos cambios en el resto, salvo en el extremo noroeste peninsular y Alborán, donde subirán.

Los termómetros se mantendrán por encima de 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y del cuadrante nordeste peninsular, así como en Baleares y localmente en la meseta Norte, pudiendo rebasar los 40 grados en el Guadalquivir.

Entre las capitales de provincia, destacan los 39 grados previstos en Córdoba y los 38 de Albacete, Ciudad Real, Girona, Granada, Jaén, Palma, Toledo y Zaragoza. Madrid alcanzará los 36 grados.

En cuanto a las mínimas, descenderán en la mitad oeste peninsular, el Cantábrico oriental y el alto Ebro, con pocos cambios en el resto.

Se repetirán las noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25 grados en el litoral mediterráneo.

Por su parte, el viento soplará moderado del norte y nordeste en los litorales del noroeste peninsular y del este y nordeste en los del sureste y Baleares.

En el resto predominará viento flojo, arreciando por la tarde, con componente oeste en la vertiente atlántica, norte en la cantábrica y sur y este en la mediterránea. En Canarias el alisio soplará con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.