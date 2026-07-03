El calor pondrá mañana en aviso a 9 CCAA, 6 en nivel naranja

La localidad jienense de Andújar bajo aviso rojo por calor con máximas de 44º. A 23 de junio de 2026 en Andújar, Jaén (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este sábado en aviso a nueve comunidades autónomas (CCAA), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Comunidad de Madrid estarán en nivel naranja por calor. Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana alcanzarán el nivel amarillo por el mismo motivo. Además, Galicia y Andalucía tendrán aviso por olas y ésta última, también por viento.

En concreto, los avisos naranja por calor se registrarán en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla; Toledo; Girona; Badajoz y Cáceres; A Coruña, Ourense y Pontevedra; y Sierra de Madrid y Metropolitana y Henares.

El resto de avisos por altas temperaturas estarán en Cádiz y Granada; Huesca y Zaragoza; Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora; Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara; Barcelona, Lleida y Tarragona; Lugo; Sur, Vegas y Oeste; y Valencia.

Además, habrá avisos por viento y olas en Cádiz; y por oleaje en A Coruña.

AEMET avanza que mañana habrá estabilidad en la Península, con cielos que en líneas generales estarán poco nubosos, despejados o con nubes altas. La excepción en ese sentido estará en el Cantábrico, donde el flujo atlántico dejará intervalos nubosos matinales que tenderán a despejar, y en el Estrecho, donde se darán algunas nubes bajas.

Durante la tarde se espera que se produzcan nubes de evolución en zonas del centro y no se descarta que éstas puedan dar lugar a algún chubasco aislado. En Canarias, mientras tanto, se registrarán intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en las orientales y al sur.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal indica que las máximas estarán en ascenso en el Cantábrico y Galicia, donde podrán ser incluso notables. A su vez, las mínimas se encontrarán en ascenso en general ligero en la mitad norte.

De esta manera, se superarán los 37-39ºC en buena parte de la Península, excepto en el Cantábrico, litorales mediterráneos y en zonas altas. En los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, oeste de Andalucía y puntualmente en Galicia y el Ebro se podrán alcanzar los 39-41ºC.

Además, habrá mínimas tropicales, por encima de 20ºC, en los litorales mediterráneos y el sudoeste, y en los valles se podrán dar noches tórridas por encima de 25ºC. En el archipiélago canario, las máximas estarán en ascenso.

Por lo demás, AEMET ha señalado que el viento de este sábado será en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudeste en la mitad sur, del nordeste en el noroeste, con intervalos de fuerte en las costas gallegas. Asimismo, habrá cierzo en el Ebro y tramontana en Ampurdán moderados.

Soplará levante moderado en Alborán y el Estrecho, donde podrán darse intervalos de fuertes y rachas muy fuertes. En Canarias, habrá viento de flojo a moderado del noroeste.