El calor pone este miércoles a La Rioja en aviso amarillo ante máximas de 38 grados

El calor continúa en toda La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El calor colocará a La Rioja mañana, miércoles 22 de julio, en aviso amarillo ante máximas que alcanzarán los 38 grados, de acuerdo con el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOALERTA) de la Agencia Estatal de Meteorología.

De este modo, la AEMET activará, a las 13:00 horas de este miércoles 22 de julio, un aviso amarillo en la Ribera del Ebro cuya duración está prevista hasta las 21:00 horas. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 38 grados.

La Ibérica riojana, con una máxima algo menos alta, dado que se esperan máximas de 36 grados, también estará en aviso amarillo desde, también, las 13:00 horas de mañana y hasta las 21:00 horas.