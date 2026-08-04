Calor, tormentas, viento y olas activan mañana avisos en 7 CCAA, con Canarias en nivel naranja por altas temperaturas

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor, la lluvia, las tormentas, el viento y las olas pondrán este miércoles en aviso a siete comunidades autónomas, en un día en el que Gran Canaria y La Gomera alcanzarán el nivel naranja por altas temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El resto de avisos por calor estarán en Málaga; Zaragoza; Mallorca; Albacete; Girona; La Palma, El Hierro y Tenerife. Por otro lado, Teruel y Castellón se encontrarán en aviso por lluvias y tormentas. Además, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, El Hierro y Tenerife tendrán avisos amarillos por viento y olas; mientras que Lanzarote lo tendrá sólo por viento.

AEMET ha adelantado que este miércoles se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. La excepción estará en el norte de Galicia y área cantábrica, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y dispersas. Asimismo, también habrá nubosidad baja a primeras horas en otros puntos del norte, del litoral mediterráneo y del bajo Ebro con tendencia a despejar.

Por la tarde, ha señalado que se formará nubosidad de evolución en interiores del tercio oriental y montañas del centro y norte y Mallorca. Al respecto, ha apuntado a la probabilidad de que se registren chubascos y tormentas en montañas del cuadrante nordeste y Mallorca que podrían ser localmente fuertes en la Ibérica sur y los Pirineos orientales.

Mientras tanto, en Canarias se registrarán intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas, con cielos que estarán en general poco nubosos o despejados en el resto del archipiélago. Asimismo, se podrán dar probables bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y regiones de la fachada oriental peninsular.

En lo que respecta a los termómetros, el pronóstico recoge que las máximas ascenderán en la vertiente atlántica y nordeste de Cataluña, con un predominio de los descensos en el resto de regiones mediterráneas, así como en el Cantábrico, alto Ebro y Canarias. De esta manera, se superarán los 35ºC en la mayor parte de las mitades sur y este peninsulares, Canarias y Baleares.

En líneas generales, las mínimas no experimentarán cambios, salvo por alguna bajada ligera en el noroeste y Canarias y alguna subida también leve en el Ebro. Así, continuarán sucediéndose las noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares. De hecho, los valores térmicos quedarán por encima de 25ºC en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias, donde incluso localmente podrían no bajar de 30.

Por último, el organismo estatal ha indicado que soplará alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado de componente oeste en los litorales del sur peninsular, amainando en Alborán. En general, habrá viento flojo en el resto y predominará la componente este en el Levante, la norte en el norte peninsular y Baleares y la oeste en el resto.