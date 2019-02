Cambia lamenta el "cierre en falso" de la Comisión en el Ayuntamiento de Logroño sobre el 'Caso Enredadera'

Publicado 19/02/2019 14:21:21 CET

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño en el Ayuntamiento de la ciudad, Gonzalo Peña, ha lamentado este martes el "cierre en falso" de la Comisión especial creada en el Consistorio logroñés para investigar las posibles ramificaciones en la capital riojana del 'Caso Enredadera', una situación de la que ha culpado directamente al Partido Popular.

"El Partido Popular es responsable de bloquear, torpedear e impedir que se pueda determinar una serie de conclusiones adecuadas debido a que ha amparado que un candidato suyo, presunto conseguidor de la trama, no acuda a la Comisión", ha señalado Gonzalo Peña en rueda de prensa, en referencia a Fernando Corral.

De este modo, ha considerado que "ante la no asistencia de la principal persona que tenía que dar explicaciones, de la cual responde el PP, no es posible establecer unas conclusiones claras ante la falta de aclaración de los hechos de una comisión que, lamentablemente, se cierra en falso".

Peña ha recordado que la Comisión nació "después de conocer, el 3 de julio de 2018, que varios ayuntamientos del Estado, estaban siendo investigados por contrataciones irregulares con un conjunto de empresas vinculadas a la trama de corrupción del 'Caso Enredadera', las cuales estaban relacionadas con sistemas informáticos, tráfico, señalización, seguridad y bases de datos de policía". Una red que supuestamente amañanaba los contratos para favorecer a la empresa Aplicaciones Gespol, filial del grupo Sacyr.

Posteriormente, ha apuntado, "agentes de la UDEF de la Policía Nacional se personaron en el Ayuntamiento de Logroño, en cumplimiento de una orden de la Fiscalía Anticorrupción enmarcada dentro de una operación contra la delincuencia a gran escala a nivel nacional". Tras estos hechos, "y a instancias de los Grupos de la oposición municipal", se constituyó la Comisión especial de investigacion, el 21 de agosto del año pasado.

El portavoz de Cambia ha incidido en que, tras la entrada de los agentes policiales en el Ayuntamiento de Logroño, "algo tenía muy mala pinta, y de hecho, más tarde se supo que una de las personas implicadas y presunto conseguidor, Fernando Corral, fue en las listas del PP a las elecciones municipales de 2015".

Una circunstancia que motivó, en sus palabras, que los 'populares' "trataron de minimizar la investigación, en cuyas conversaciones publicadas aparecen nombres de personas con altas responsabilidades en el Ayuntamiento y que ya participaron de la contratación del sistema Gespol y su puesta en funcionamiento".

"Desde Cambia Logroño advertimos desde el principio que Gespol era más que un simple contrato", ha afirmado el portavoz de esta formación, quien ha señalado directamente al ex director de Interior del Ayuntamiento, Antonio Román Camacho y al comisario jefe, Fernando Fernández Beneite, "ya que son, junto al concejal de Interior, Miguel Sáinz, quienes eligen y dirigen todo lo relacionado con Gespol".

Por la instalación del sistema se pagaron 44.745 euros a Bilbomática en el 2014 por parte del Ayuntamiento de Logroño para la gestión interna de la Policía Local. En 2016 esta empresa pasaría a manos de Aplicaciones Gespol, filial de Sacyr. En diciembre de 2017, el concejal de Interior alababa el sistema y anunciaba el comienzo de "la segunda fase de su implantación", con un desarrollohasta la mitad de 2018.

"Sin embargo -ha añadido-, en mayo de 2018 se anunciaba de manera sorpresiva la apertura de expediente para resolver el contrato y solicitar una indemnización por daños y prejuicios, ya que Gespol no había cubierto las expectativas, se habían detectado defectos y no se cumplía lo ofertado, mes y medio antes de que entre la UDEF al Ayuntamiento".

Posteriormente, ha dicho, "Miguel Sainz afirmó que el sistema Gespol no tenía nada que ver con cuestiones de multas, instalación de semáforos o movilidad", algo "contrario" a lo que figuraba en el pliego de condiciones técnicas del contrato. Y ha apuntado, igualmente, que, entre 2014 y 2015, los cargos municipales al cargo "se escudan en no desarrollar actuaciones del Plan de Movilidad Urbana Sostenible porque están a expensas del sistema Gespol".

"En definitiva, se ha ocultado parte de la realidad al decidir romper un contrato que hasta hace nada era una maravilla. Si en dos años Miguel Sáinz no había encontrado queja alguna del sistema Gespol, algo ocurre para que en unos meses un sistema cuya eficacia en teoría estaba fuera de toda duda, se quiera luego eliminar", ha criticado Gonzalo Peña.

AUSENCIAS POLÍTICAS EN LA COMISIÓN.

Por otro lado, el portavoz de Cambia ha lamentado que "en la Comisión hemos contado con la no asistencia de varias personas". En cuanto al apartado político, ha citado como "la más llamativa la de la alcaldesa, Cuca Gamarra, que se ha negado a dar explicaciones sobre lo ocurrido", algo "que, por desgracia, no es nuevo, ya que también se negó a acudir a la comisión sobre el cierre del CCR y la gestión de la empresa Sapje".

"No entendemos qué concepto tiene de la democracia y la transparencia, de la representación pública y de sus obligaciones como alcaldesa si cada vez que los representantes de los logroñeses y logroñesas le requieren, ella evita dar la cara. Es difícil comprender que, ante unos hechos tan graves, la máxima responsable política del Ayuntamiento de Logroño no tuviera la más mínima consideración en explicar lo ocurrido", ha afirmado.

Por otro lado, ha apuntado también las ausencias en la Comisión del consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, y de la directora general de Justicia e Interior, Cristina Maiso, "pese a que aseguraron tener plena disposición a colaborar, pero, al igual que Gamarra, se negaron a asistir".

Con todo, ha considerado que "la ausencia más destacada y reiterada en todas las ocasiones que fue citado de Fernando Corral, exdirectivo de Aussa y una de las personas implicadas y presunto conseguidor de la trama, quien, como hemos señalado anteriormente, fue en las listas del Partido Popular a las elecciones municipales pasadas".

Ha afirmado que "Corral recibió y firmó el 31 de agosto el burofax que se le envió desde el Ayuntamiento de Logroño para su citación en la Comisión de investigación, pero no tuvo a bien acudir a pesar de las muchas explicaciones que tiene que dar, como es el hecho de que los investigados en la trama conociesen la adjudicación del mantenimiento de radares a ETRA antes de que se hiciera público".

"Que un candidato del PP riojano esté supuestamente involucrado en una trama de corrupción y no asista a declarar cuando se le requiere no solo evidencia que tiene algo que esconder personalmente, sino que deja en mal lugar y señalado al PP, al que no hemos visto tomar cartas en el asunto desmarcándose, recriminando su comportamiento ni condenando los hechos realizados por su parte. Es por ello que consideramos que el Partido Popular es absolutamente responsable de que un candidato suyo no vaya a comparecer en la comisión", ha finalizado.