Un camionero de 41 años trasladado al Hospital de Calahorra tras sufrir un accidente por salida de vía en Aldeanueva

Archivo - Hospital de Calahorra - FERNANDO DIAZ - Archivo

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un camionero de 41 años ha sido trasladado al Hospital de Calahorra tras sufrir un accidente de tráfico, a las 06,40 horas, por salida de vía en la autopista AP-68, punto kilométrico 187, sentido Logroño, en término municipal de Aldeanueva de Ebro, según ha informado SOS Rioja 112.

El camión transportaba alimentos no refrigerados y al salirse de la vía, ha quedado volcado lateralmente. Desde el Centro de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a Bomberos del CEIS Rioja junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y Mantenimiento de la AP-68.