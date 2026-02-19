La campaña de la DGT de vigilancia de camiones y autobuses concluye con 161 vehículos denunciados por 180 infracciones

Camiones durante una campaña de inspección de la DGT - DGT

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La campaña de la DGT de vigilancia de camiones y autobuses, que se ha desarrollado en La Rioja la semana pasada, del 9 al 15 de febrero, ha concluido con 161 vehículos denunciados por 180 infracciones cometidas, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en la comunidad.

Se ha tratado de una campaña en la que se han intensificado las labores de inspección de los vehículos destinados al transporte de mercancías y pasajeros, controlando tanto las condiciones en las que circulan este tipo de vehículos, independientemente del país en el que estén matriculados, como a sus conductores.

Se ha incidido en la vigilancia y control de aspectos tales como la velocidad a la que circulan, las horas de conducción y descanso, el tacógrafo, el exceso de peso, los posibles defectos técnicos del vehículo o la seguridad de la carga transportada, la documentación del vehículo y del conductor, el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y los ocupantes, la conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas, la utilización del teléfono móvil, etc.

El objetivo de la campaña de la DGT era concienciar a los conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías o viajeros de la importancia del cumplimiento de las normas, especialmente en lo que se refiere a la velocidad, a la carga y a los tiempos de conducción.

PRECEPTOS MÁS INCUMPLIDOS.

En esta última campaña de vigilancia de camiones y autobuses, se han controlado a un total de 562 vehículos en La Rioja.

De ellos, 479 fueron controlados por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil con el resultado de 161 conductores de camiones y autobuses detectados por incumplir alguno de los preceptos de la normativa.

Además, otros 83 fueron vehículos inspeccionados por policías locales a los que no se han interpuesto denuncia.

Por todo ello, tras el control efectuado en las carreteras riojanas, del total de vehículos controlados, el 28,64 % de los mismos resultaron denunciados por cometer 180 infracciones.

Las infracciones más numerosas fueron las motivadas por deficiencias en chasis y accesorios en los vehículos (16) y por no respetar los tiempos de conducción y descanso (9), seguidas, entre otras, por exceso de peso o mala disposición de la carga o derrame de combustible o aceite.