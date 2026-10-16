Campaña DGT para la vigilancia y control de distracciones al volante se salda con 159 vehículos denunciados en La Rioja

Archivo - El móvil es una de las distracciones comunes cuando se está al volante. - DGT - Archivo

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) llevó a cabo entre el 5 y el 11 de octubre pasados una campaña especial de vigilancia y control de las distracciones al volante en La Rioja, durante la cual, fueron denunciados un total de 159 vehículos, el 2,50% de los 6.359 controlados.

El objetivo de la campaña era concienciar de la importancia de la conducción responsable e iba dirigida también a otros colectivos, como los peatones y los ciclistas, ya que es frecuente observar comportamientos imprudentes, especialmente en el entorno urbano. Agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, junto con las policías locales que se han sumado a la iniciativa, intensificaron durante esos días los controles tanto en vías interurbanas como urbanas de La Rioja.

Los vehículos denunciados por los agentes de la Guardia Civil fueron un total de 118 de los 4.183 controlados, el 2,82%, mientras que los denunciados por los agentes de las policías locales fueron 41 de los 2.176 controlados, el 1,89%.

El uso del teléfono móvil y las drogas han sido dos de las principales causas de denuncia en vías interurbanas, con 21 denuncias en total en ambos casos, el 17,80% de las registradas, seguido de la alcoholemia, con 12 denuncias, que suponen el 10,17% del total.

DISTRACCIÓN

La distracción aparece como factor concurrente en un 30% de los accidentes con víctimas mortales, principalmente por el uso indebido de teléfonos móviles, navegadores GPS u otros dispositivos.

Un 76% de los conductores españoles reconocen conducir su vehículo mientras están distraídos con cierta frecuencia. Un 24,7% reconocen realizar seguimiento de mensajes de texto en el móvil y de redes sociales. Un 22% reconocen hablar al teléfono sin dispositivo manos libres.

Marcar un número de teléfono en un dispositivo móvil mientras se conduce podría multiplicar por 12 el riesgo de sufrir un siniestro de tráfico. Leer o escribir mensajes en un dispositivo móvil podría multiplicar por 6 el riesgo de sufrir un siniestro de tráfico. Se estima que las personas con insomnio crónico provocan dos veces y media más accidentes que las que duermen bien.

En la campaña anterior (del 6 al 12 de octubre de 2025) en La Rioja se controlaron un total de 5.720 vehículos, de los que 92 fueron sancionados, el 1,60%.