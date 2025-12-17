La 'campaña de navidad' de Acampada por Palestina de La Rioja está centrada en la infancia palestina

Acampada por Palestina en el acto de encendido de las luces de Navidad - ACAMPADA POR PALESTINA

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Acampada por Palestina de La Rioja ha decidido centrar todas sus acciones navideñas en torno a la reivindicación de que niñas y niños palestinos enfermos o heridos puedan ser atendidos en hospitales riojanos, como ya se está haciendo en otras comunidades autónomas. Esta reivindicación va dirigida al Gobierno de La Rioja, personalizado en su presidente, Gonzalo Capellán, y también al Ayuntamiento de Logroño, y a su alcalde Conrado Escobar, pues es en pisos municipales de acogida donde se debería alojar a las familias de las criaturas atendidas en los hospitales.

Como primeras acciones, Acampada estuvo tanto en el acto de encendido de las luces navideñas, el 4 de diciembre, como en la inauguración del belén municipal, el día 5. Además, la infancia palestina también estuvo presente en el concierto por Palestina que Elena Aranoa y un colectivo solidario de artistas ofrecieron en el teatro Cervantes de Arnedo, el sábado 13 de diciembre.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) unas 16000 personas, de las cuales unas 4000 son niñas y niños, esperan ser evacuadas de Gaza para poder recibir atención médica. Hasta agosto de este año, siempre según datos de la OMS, Egipto encabezaba el número de personas acogidas, con 4000 personas, y en Europa el país con mayor número de acogidas fue Turquía (con unas 400).

España, según los datos más recientes (de Médicos Sin Fronteras), ha acogido a 65 personas que necesitan atención hospitalaria urgente. Estas personas se encuentran en hospitales de varios territorios del estado (y, en particular, en Euskadi). Y la petición de Acampada es que las autoridades riojanas insten al Gobierno central (puesto que las tareas de evacuación son coordinadas por varios ministerios junto a la OMS) para que La Rioja sea también comunidad de acogida.

Para hacer visible esta reivindicación, Acampada ha organizado varias actividades a lo largo del mes de diciembre. Estas convocatorias de Acampada coinciden con otras, de distintas organizaciones pro Palestina, que están todas ellas centradas en la infancia palestina.

Este es el calendario para lo que resta de mes:

Jueves 18 de diciembre, Sala Negra, 21,00, 'Cuentacuentos por Palestina'. Entrada libre hasta completar aforo.

Convocada por Educación por Palestina - La Rioja: marcha desde centros educativos para terminar en una concentración en la Plaza del Mercado a las 18,00, el viernes 19 de diciembre. Habrá chocolatada para todos los públicos.

Sábado 20 de diciembre, Cines 7 Infantes, a las 12,00, proyección de la película 'La voz de Hind', en pase especial para la Acampada. Abierta a todo el mundo, que podrá participar en el coloquio posterior a la proyección. Las entradas se compran en la taquilla de los cines.

Domingo 28 de diciembre, día de inocentes, 'Rock por Palestina 3', en la Sala Fundición, en sesión vermut, a las 12,30, con recaudación íntegramente enviada a la infancia de Gaza, a través de UNICEF.