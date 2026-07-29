Campo de golf de Logroño, que llevará el nombre del exalcalde Julio Revuelta - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Campo de Golf de Logroño llevará el nombre del exalcalde Julio Revuelta. Una decisión que se ha acordado "con el consenso de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y de la familia del exalcalde de Logroño fallecido el pasado 1 de julio".

Así lo ha comunicado este miércoles la portavoz del Ejecutivo local, Celia Sanz, durante la habitual rueda de prensa de la Junta de Gobierno, reseñando que Revuelta "fue el principal impulsor" de la construcción del campo, que es "uno más de los legados que dejó a la ciudad".

Julio Revuelta fue alcalde de la ciudad entre 2000 y 2007 y durante estos años se desarrollaron importantes proyectos de infraestructuras, equipamientos deportivos, espacios verdes y servicios públicos "que contribuyeron a configurar el Logroño moderno".

"Entre ellos, el campo de golf ubicado en La Grajera y que llevará su nombre en honor a su figura y su legado", ha finalizado Celia Sanz, quien ha avanzado que "más adelante" se comunicará fecha y todo lo relacionado con el acto para oficializar el nombre.