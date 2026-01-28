El campo toma las calles en el 'súper jueves' con tractoradas en protesta por recortes de la PAC y Mercosur

Varios tractores durante la protesta contra el acuerdo UE-Mercosur, - Rober Solsona - Europa Press

Agricultores y ganaderos españoles tomarán este jueves las calles y carreteras de toda España con sus tractores en el denominado 'súper jueves del campo español', en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur, a pesar de la reciente paralización de este pacto por parte del Parlamento Europeo, al considerar que ambos factores podrían agravar la situación crítica que atraviesa el campo en España.

Unas concentraciones que están promovidas en unidad de acción por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que promueven estas tractoradas en todo el territorio nacional.

Las organizaciones agrarias llevan toda la semana con concentraciones y manifestaciones en el territorio nacional, pero que tiene su jornada más destacada mañana en lo que será el 'súper jueves del campo', día que reunirá la mayor parte de concentraciones a nivel nacional en toda España, donde esperan que sea una jornada histórica de reivindicación del medio rural.

De esta forma, hay convocadas tractoradas y concentraciones de Norte a Sur del país, como en Santander, Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria o Mallorca, entre otras, mientras que en Madrid, donde estaban previstas movilizaciones y un 'cocido reivindicativo' en plena Puerta del Sol, se ha tenido que aplazar ante la amenaza de lluvia.

"Queremos concentrar el mayor número de las movilizaciones el 29 de enero como respuesta a las cuestiones que nos preocupan, como la reducción del presupuesto de la próxima PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo", aseguraba recientemente el secretario general de UPA, Cristobal Cano, en una rueda de prensa conjunta con los representantes de Asaja y COAG.

Una semana 'caliente' en todo el territorio por las manifestaciones de agricultores y ganaderos con las que buscan trasladar a las sdministraciones la urgencia de escuchar los problemas reales del sector agrario y adoptar decisiones "valientes y acertadas" que garanticen la viabilidad económica y social.

Jornadas de protestas donde agricultores y ganaderos han mostrado su malestar por la situación crítica que atraviesa el mundo rural con lemas como 'Por la unidad del campo', 'Paremos el acuerdo de Mercosur. Nuestro futuro está en juego' o 'El campo lucha, el Gobierno abandona'.

Las organizaciones convocantes recuerdan que estas movilizaciones responden, entre otros motivos, al recorte del 23% del presupuesto previsto en la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC), una reducción que consideran "inasumible" para miles de explotaciones familiares.

A ello también se suma el rechazo a los acuerdos comerciales con terceros países, como Mercosur, Camboya o Myanmar, que permiten la entrada de productos agrarios sin exigir las mismas condiciones productivas, sanitarias y medioambientales que se imponen a los agricultores y ganaderos europeos.

Las organizaciones agrarias reclaman en estas concentraciones un cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas y publicación oficial de los costes medios de producción, aprobar una Ley Emergencia por daños de fauna salvaje y adaptar la Reforma Laboral a las necesidades de las campañas agrarias.

Además, los organizadores hacen un llamamiento a que se unan a estas protestas todos los sectores, desde cooperativas, azucareras, empresas de semillas, fitosanitarios, distribuidores, estudiantes, empresas de maquinaria, de tractores, así como el sector de la alimentación y la hostelería, ya que consideran que "Mercosur es un tratado que nos afecta a todos y que afecta al futuro y la salud del campo y de los consumidores".