Canal Cocina recorre la calle Laurel de Logroño en 'Tapeo Español', junto a Julius Bienert - CANAL COCINA

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canal Cocina estrena el jueves 17 de septiembre, a las 20,30 horas, el episodio de 'Tapeo Español' dedicado a Logroño, en el que Julius Bienert se adentra en la emblemática calle Laurel para descubrir una de las grandes señas de identidad gastronómica de la capital riojana: una ruta de bares donde cada establecimiento ha convertido su especialidad en su principal carta de presentación.

A lo largo del episodio, Julius recorre este conocido enclave del tapeo logroñés para descubrir algunos de sus bocados más populares.

La primera parada será el Bar Ángel, donde probará su característica torre de champiñones a la plancha con gamba y salsa de ajo, antes de visitar el Bar Lorenzo para conocer el secreto del 'Tío Agus', su famoso pincho moruno servido entre pan y acompañado una salsa secreta.

La ruta continuará en Iván el Perchas, conocido por sus orejitas de cerdo rebozadas, y llegará hasta el Bar Jubera, donde las patatas bravas son las grandes protagonistas. Todo ello acompañado, como no podía ser de otra manera en Logroño, por el vino de Rioja.

El episodio pone así el foco en una de las características que definen la cultura de la calle Laurel: la especialización de sus establecimientos en bocados concretos que se han convertido en auténticos emblemas de cada barra.

Una forma de recorrer Logroño de bar en bar y descubrir su gastronomía a través de recetas, producto local y las historias de los taberneros que mantienen viva esta tradición.

UN VIAJE POR MÁS DE 80 BARES DE TODA ESPAÑA.

A lo largo de 13 episodios, Julius Bienert viaja por algunas de las ciudades con mayor tradición de tapeo para probar sus bocados imprescindibles y conocer las historias de los taberneros que los hacen posibles.

Desde el universo de los pintxos vascos hasta la generosidad de las tapas de Granada, pasando por el ambiente de El Tubo de Zaragoza, la mítica calle Laurel de Logroño o las barras con más solera de Sevilla, 'Tapeo Español' muestra que no existe una única manera de entender el tapeo.

El viaje llevará a Julius por Vitoria-Gasteiz, Granada, San Sebastián, Logroño, Sevilla, Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Málaga, Oviedo, Santiago de Compostela, Valencia y León.

Trece destinos y más de 80 bares que permiten recorrer buena parte de la geografía española a través de su cocina en miniatura y descubrir desde establecimientos históricos hasta barras que están renovando esta tradición con propuestas más contemporáneas.

Pero 'Tapeo Español' no es solo un recorrido gastronómico. La serie pone también el foco en quienes están al otro lado de la barra: los taberneros, sus historias y la forma en la que mantienen vivas recetas y establecimientos que forman parte de la identidad de cada ciudad.

Tradición y vanguardia conviven así en un viaje que reivindica el producto local y una manera muy nuestra de entender la gastronomía: compartir, descubrir y disfrutar alrededor de una barra.