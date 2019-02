Cantabrana pide la dimisión de Echenique y Garrido y una auditoria antes de concurrir a las Primarias

Publicado 25/02/2019 18:38:47 CET

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en La Rioja, Germán Cantabrana, ha exigido la dimisión de cargos nacionales de la formación morada, como el secretario de Organización, Pablo Echenique, y regionales, entre ellos, el líder en la comunidad, Kiko Garrido. Ha exigido, además, que de cara a un posible regreso al proceso de Primarias - que todavía "no tiene claro" - el desarrollo de una auditoria para evitar que éstas "sean de juguete".

En el caso de Echenique, una vez que el juzgado ha dado la razón al diputado regional, éste ha apuntado que al secretario de Organización "ha sido al que más veces bien directamente, o por sus secretarios o auxiliares directos, hemos recurrido y no hemos obtenido noticias".

Cantabrana ha comparecido ante los medios de comunicación, en el Parlamento riojano, una vez que está mañana el titular del Juzgado de Primera Instancia número seis haya estimado su demanda presentada contra su partido político por excluirle de las Primarias.

Sobre la sentencia ha indicado que "ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, ya que me han dado la razón de forma rotunda en cada uno de los puntos, y en cada una de las reclamaciones", así como "en las demás actuaciones del Comité de Garantías, del Comité Electoral, del de Finanzas, y del de Seguridad y Salud Laboral".

Cantabrana ha destacado que el fallo señala que "se han vulnerado mis derechos fundamentales", siendo "además la segunda vez que un juzgado dicta una sentencia de este tipo, algo que también ocurrió en la demanda de mi despido". También ha apuntado que "señala culpables, por lo que alguien debe asumir responsabilidades políticas de estas actuaciones".

El portavoz de Podemos ha señalado que recoge que los tres responsables del Comité Electoral de La Rioja - Marisa Martínez, Raúl Pérez y Miguel Reinares- "mintieron en los informes para excluirme", al tiempo que ha apuntado que ha vivido una "estrategia de acoso" por parte de la Ejecutiva autonómica, desde enero de 2017, a través de los "expedientes incoados".

Por ello, aunque el secretario general "dice que no ha tenido nada que ver, la sentencia lo deja por mentiroso y acosador". Además, ha afirmado que a nivel estatal "hay quien ha respaldado a estos acosadores o, en el mejor de los casos, mirando a otro lado; hemos estado en los últimos tres años el Grupo Parlamentario indicado que ocurría este acoso, que se filtraban denuncias falsas, y en Madrid no se ha movido un dedo".

A nivel nacional, ha señalado que además de Echenique hay responsabilidad tanto por parte del gerente Pablo Fernández Alarcón, que "es quien me despide, a instancias de Kiko Garrido, sin haber realizado ninguna comprobación o con la constancia de que soy inocente, así como de la secretaria de Acción Institucional, Gloria Elizo, que "cuando le decimos que no nos dejan trabajar y nos someten a acoso, no hace nada y no nos sentimos respaldados".

"CONDICIONES"

Sobre la posibilidad de retornar a las Primarias, Cantabrana ha indicado que "yo no me presento solo a las elecciones, ya que trabajo con un equipo muy comprometido con los que tenemos que hablar", así como "ver qué responsabilidades asume el partido". También ha exigido que "si hay unas Primarias, que sean de verdad, que no sean de juguete", y para ello "hacen falta una serie de condiciones como una auditoria anterior y posterior para evitar que haya un fraude, que evite que, como ocurrió en las municipales, se manipulen las elecciones".

Para ello, ha indicado que "queremos que se compruebe el censo y que todos tengamos al mismo", además de que se "destituya al Comité Electoral, que se ha probado que han mentido". Ha asegurado, antes de recordar que "no soy una persona que se rinde", que todo lo que se ha reclamado se puede "solucionar en una hora, si se quiere".