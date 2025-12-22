Capellán anuncia una ampliación del Hospital San Pedro con quirófanos para oftalmología y urgencias

Archivo - El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado hoy una ampliación en el Hospital San Pedro que incluirá quirófanos para oftalmología y se sumará a una ampliación del Servicio de Urgencias.

Capellán ha cerrado el debate de la Ley de Presupuestos de La Rioja, en el Parlamento de La Rioja, señalando cómo, en esta comunidad, "nadie se había plateado ampliar el San Pedro", pero "han pasado 25 años" desde que se concibió y "hay 55.000 riojanos más".

Ese incremento, ha dicho, ha "desbordado" la infraestructura y "cualquiera que tenga ojos" puede ver que "hay que dar un salto cualitativo".

Por eso, el año 2026, ha avanzado, será el año que va a ver iniciar las obras, "nada mas empezar el año" de la ampliación con un Centro de Especialidades que incluirá quirófanos de cirugía mayor ambulatoria, potenciando las intervenciones en oftalmología.

Una actuación, ha añadido, que se sumará a la ampliación del Servicio de Urgencias, que se licitará, e iniciará, en el año 2026.

Capellán ha visto "importante" que La Rioja pueda aprobar hoy los presupuestos, de forma que entren en vigor el 1 de enero del próximo año, al diferencia de España, porque "sin presupuestos no se puede gestionar ningún territorio".

Entre las enmiendas parciales que se han incorporado al presupuesto, presentadas por el Partido Popular, ha citado incrementar los recursos para emergencias de Cruz Roja.

"El presupuesto y el Gobierno son creibles", ha dicho señalando que incorporan grandes y pequeñas actuaciones, como que "en Aguilar de Río Alhama tenga recursos para un centro social".

Realidades "tangibles y apuestas significativas" como que la Escuela de Enfermería pueda ampliar sus plazas con 1,4 millones de euros; o la redacción del proyecto para el edificio de Ciencias para la Salud II.

En educación ha señalado un nuevo colegio en Pradejón y Agoncillo, así como la redacción de un proyecto en Saturde.

CENTRO DE FP EN CALAHORRA

Ha avanzado que se hará realidad una "infraestructura formativa necesaria, reivindicada en Calahorra desde hace tiempo", como es el Centro Integrado de Formación Profesional.

Un centro, ha dicho, que estará "a la altura de la demanda de La Rioja Baja y las industrias" y que se hará, gracias a los presupuestos, en 2026, con la licitación de las obras "al inicio de año" y su construcción a lo largo del mismo.

"Eso lo van a ver los riojanos", ha dicho, al igual que la ampliación del colegio de Villamediana, con 15,3 millones, para acoger la Educación de Enseñanza Obligatoria.

Entre las obras que se van a realizar ha citado, también, El Mundial 82; o que en Sotés "los jóvenes podrán jugar al padel".

"Veremos nuevos campos de futbol e instalaciones como el laboratorio regional en La Grajera donde, la gente no lo sabe, estamos actualizando un proyecto que estaba obsoleto, con más de dieciocho millones de euros", ha dicho.