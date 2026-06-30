Capellán asegura que la gratuidad de la Universidad o equivalentes para todos los riojanos es una "conquista social"

Archivo - El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán (d). - JPEG - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha asegurado que el Pleno del Parlamento regional ha hecho hoy "una conquista social irreversible" tras aprobar -con los votos a favor del PP, PSOE y Podemos-IU- la gratuidad para todos los riojanos que cursen estudios universitarios o equivalentes.

Después del debate de la Proposición de Ley, el presidente riojano ha tomado la palabra y tras lamentar las alusiones personales que ha recibido durante toda la sesión ha asegurado que esta Proposición de Ley la ha hecho "un Gobierno del PP" y eso es "lo que le duele" a la oposición.

Hoy -ha indicado- "se ha traído aquí una medida para convertir en derecho social y fundamental, con todas las garantías jurídicas, un avance social y de bienestar incuestionable. Un avance y un salto cualitativo en los derechos a la educación de todos los riojanos".

"NADIE PUEDE ESTAR EN CONTRA"

Esto es, a juicio de Capellán, una conquista social, "es bueno para La Rioja, para su futuro y nadie puede estar en contra" pero, como ha reflexionado, lo que "duele" al resto de grupos Parlamentarios "es que sea el Gobierno del PP quien lo aprueba".

Aún así, indica, "garantizar cuatro años de un grado a todos los riojanos es un avance", por eso ha pedido que no "minimicen un avance tan evidente".

En su intervención ha lamentado que "lo que ha aflorado hoy en este pleno ha sido la desazón, el dolor, hasta la exasperación que a ustedes les bloquea, les colapsa".

Pero la "realidad" es que hoy se aprueba una medida "que ayuda a todas las familias riojanas". Una medida que la ha hecho el PP ya que "el PSOE no lo hizo a pesar de gobernar la legislatura anterior".

Como ha ensalzado, con esta proposición "el PP asegura un derecho por ley que garantizará la universidad gratuita para todos los riojanos. Y esto es irreversible, no va a cambiar. Hoy aprobamos una medida y una Ley que supone un progreso social, un beneficio claro para todas las familias y los jóvenes riojanos. Hoy mejoramos el estado de derecho y lo fortalecemos".

INCREMENTO DEL BONO INFANTIL

Finalmente, el presidente ha asegurado que esta decisión no es fruto de una "improvisación" sino que forma parte de "nuestro programa electoral" y "de nuestro compromiso de hacer gratuita la educación de infantil a la universidad".

Precisamente, y con respecto a la educación infantil, el jefe del Ejecutivo riojano ha avanzado también que habrá una partida para incrementar el 'bono infantil' lanzando así un mensaje de "tranquilidad, seguridad y certidumbre" a las familias riojanas.