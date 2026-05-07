Capellán avanza una ayuda directa de mil euros para agricultores y ganaderos "sin trámites"

Archivo - El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha avanzado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, la puesta en marcha de una ayuda directa de mil euros para agricultores y ganaderos "sin trámites" para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

Capellán ha abierto hoy la sesión en la Cámara riojana respondiendo a las preguntas de los diputados, entre ellas, la que le ha realizado la portavoz 'popular', Cristina Maiso, en relación a la situación económica global en el actual contexto geopolítico.

El jefe del Ejecutivo, que ha asegurado preocuparse por los efectos que puede tener en la economía riojana, se ha centrado en los efectos que tiene en agricultores y ganaderos, sobre todo, por el precio de los fertilizantes a causa de su necesario paso por el estrecho de Ormuz.

"Todos sabemos, ya, que en el estrecho de Ormuz se comercializa el 35 por ciento de todos los fertilizantes del mundo", ha relatado Capellán.

El presidente ha querido puntualizar que estos efectos también están siendo visibles en un sector que no tiene en cuenta el Gobierno central, como son los cultivadores de champiñón.

Ha adelantado que mañana, viernes 8 de mayo, la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, detallará un paquete de medidas con seis líneas de acción que alcanzarán los cinco millones de euros.

Un paquete, ha indicado, nacido del análisis realizado por el Gobierno de La Rioja tras conocer las "insuficientes" medidas del Gobierno central y en el "marco" de la Unión Europea, del que ha querido avanzar, ya hoy, una medida.

"Todo agricultor y todo ganadero profesional de La Rioja", ha indicado, "va a tener una línea de ayuda directa" y "que va a garantizar un mínimo de mil euros" para cada beneficiario.

Se hará, ha detallado, "de una manera, además, ágil, directa y rápida" y, "aprovechando la simplificación administrativa, sin trámites".

A partir de ahí, ha añadido, "en un segundo pago posterior y una vez presentados justificantes de sobrecostes en combustible y en fertilizantes" se aumentarán las ayudas hasta alcanzar un total de cinco millones de euros de inversión.

"Quienes consideramos que el desarrollo empresarial y económico es la base que sustenta el progreso social y el estado del bienestar", ha relatado Capellán, "nos preocupamos por esas coyunturas que están más allá de nuestras competencias y capacidades con preocupación e incertidumbre, deseando que llegue un clima de estabilidad".

Para Capellán, "hay un sector que ya se ha evidenciado que está en una situación muy crítica" y es "el sector agrario", porque "viene de años con una pérdida de rentabilidad hasta límites que ponen en jaque la viabilidad y el futuro de explotaciones".

El paquete de medidas que mañana detallará Manzanos, ha avanzado, tendrá seis líneas de acción que irán "desde medidas e incentivos fiscales" hasta tasas y pasando por liquidez "que necesitan muchas explotaciones agrarias que llevan años en pérdidas".