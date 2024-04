Capellán cree que "la lógica se ha perdido en este país" y "hay muchas cosas que no tienen sentido"

LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha creído que "la lógica se ha perdido en este país". "Hay muchas cosas que no tienen sentido, pero el Gobierno de La Rioja siempre quiere hablar de las cosas institucionalmente", ha afirmado.

Capellán ha sido preguntado por los medios de comunicación, en el entorno del I Encuentro con el Tercer Sector de Acción Social de La Rioja, por la reunión mantenida hoy entre el Gobierno central y las comunidades para tratar cuestiones relacionadas con menores migrantes.

El presidente, que aún no conocía cómo había transcurrido el encuentro, celebrado en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, sí ha querido considerar que "toda acción que el Gobierno de España haga siempre, en cualquier ámbito en La Rioja, debe contar con la interlocución institucional en los foros adecuados para ello".

Ha visto necesario que todo se trate en los "foros" adecuados y ha rechazado que siempre se esté "hablando de no noticias que llegan" sin que La Rioja sepa "exactamente, como región responsable, qué va a suceder".

Preguntado por el número de acogidas que serían lógicas para La Rioja ha entendido que "la lógica se ha perdido en este país" porque "no es lógico que La Rioja sea la que menos infraestructuras de comunicación con Madrid tenga".

Así, ha creído, La Rioja para algunas cosas actúa "como comunidad autónoma" y, para otras, no se le "respeta" como tal ni se tiene en cuenta "los servicios y las necesidades" que tiene.

"Tampoco es lógico", ha añadido, que se ponga en marcha una ley como es la de universidades, y "que no haya una memoria económica y que el coste para la Universidad de La Rioja vaya a ser en torno a 1,2 millones de euros y se ofrezca una financiación de 70.000 euros".

"Hay muchas cosas que no tienen sentido, pero como saben, el Gobierno de La Rioja siempre quiere hablar de las cosas institucionalmente, seriamente, con datos, con racionalidad, en los foros adecuados de las instituciones y no generar otros debates esteriles que no conducen a nada", ha aseverado.