Capellán destaca la consolidación de la empresa riojana Mecanizaciones Aeronáuticas (MASA) como proveedor internacional

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Economía, Innovación Empresas y Trabajo Autónomo, Belinda León, visita las nuevas instalaciones de la empresa MASA - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado hoy, día 19, durante la visita a las nuevas instalaciones de Mecanizaciones Aeronáuticas (MASA) en Arrúbal, "la consolidación del posicionamiento de esta empresa riojana, nacida hace 40 años, como proveedor internacional de primer nivel para clientes tan prestigiosos como Airbus, Boeing o Dassault".

Esta ampliación, ha hecho hincapié, ayuda a "planificar una estrategia de futuro para aportar un mayor valor añadido al cliente, un mejor servicio, que permite a la compañía diferenciarse de la competencia directa en el sector".

Capellán, que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León; el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro; y el director general de la empresa, Juan Carlos Fidalgo; ha puesto de relieve la "diversificación empresarial que existe en La Rioja, con referencias a nivel nacional e internacional en áreas que requieren alta tecnología, experiencia y conocimiento en áreas tan exigentes como la aeronáutica y la mecanización de empresas aeronáuticas".

Asimismo, el presidente ha valorado el tesón, la ambición y la apuesta de la firma por el desarrollo "para crecer en el mercado global, especializándose en la fabricación de grandes piezas para aviones y alcanzando cotas muy altas", que siguen siendo superadas con proyectos de ampliación como este, que permitirá "incrementar la cuota de mercado en el sector, así como aportar un mejor servicio al cliente, una mejora en la calidad de los productos y eficiencia de fabricación".

"Celebramos una empresa cuyo ADN muestra lo que tiene que ser: crecimiento basado en la innovación permanente para seguir creciendo y ser competitivo en un sector tan exigente", ha añadido. Por su parte, Juan Carlos Fidalgo ha explicado que "nuestro objetivo es satisfacer a nuestros clientes, sin duda, pero también estar enfocados en las personas que trabajan con nosotros". "Queremos expandirnos aún más. Nuestra vocación es ayudar al cliente, darle un mejor servicio y que sus líneas de montaje sean mucho más productivas", ha advertido.

Con una inversión de 500.000 euros, la empresa amplía su zona de trabajo en mil metros cuadrados, con la posibilidad de duplicar su capacidad productiva actual y la implicación de treinta personas trabajadoras en dos turnos.

En la ampliación, que ha repercutido en un incremento de la facturación de hasta cinco millones de euros, se han incluido una cabina de pintura de treinta metros cuadrados para la aplicación de tratamientos superficiales sobre los conjuntos y áreas de trabajo definidas con tratamiento específico de zonas FOD (Foreing Object Damage).

Algunos de los procesos industriales implicados en los montajes son taladrado, remachado, aplicación de sellantes aeronáuticos, montaje de casquillos con interferencia y accesorios.

GRUPO MASA: 417 EMPLEOS DIRECTOS Y 140 MILLONES FACTURADOS EN 2025

El grupo MASA, nacido en 1982, contabilizó 140 millones de facturación en 2025, emplea directamente a 417 profesionales y genera otros 100 puestos de trabajo en La Rioja. El grupo ocupa una posición de liderazgo en los nichos del mecanizado metálico de los revestimientos de fuselaje, en la fabricación de los raíles de titanio para la sujeción de los asientos, así como en piezas de aluminio de muy grandes dimensiones. El 96 por ciento de su producto se comercializa en el mercado internacional.

En el conjunto del país, el sector aeronáutico es estratégico y relevante en la economía española, con 11.600 millones de euros de facturación (1 por ciento del PIB) y más de 50.000 puestos de trabajo en España.