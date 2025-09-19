Capellán dice que la exposición de San Millán será en el segundo semestre de 2026 y con una duración "mínima" de 3 meses

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, acompañado de entre otros, el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, visita lo espacios expositivos de la gran exposición de 2026 de San Millán de Yuso - EUROPA PRESS

Sigue reivindicando que las 'Glosas Emilianenses" puedan exponerse en la muestra, pero que "con ellas o sin ellas, la exposición será un éxito"

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha anunciado que el monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla acogerá en el segundo semestre de 2026 una "gran exposición" dedicada a la historia, la proyección y el futuro del español con una duración "mínima" de tres meses.

Para ello, ha recorrido, en compañía de, entre otras personalidades, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y del prior del monasterio, José Ramón Pérez Sáenz, los espacios que albergará la muestra, y han dado a conocer las actuaciones de restauración y mejora que se iniciarán como ha señalado el presidente riojano, en octubre.

Capellán ha destacado que la exposición supone una "oportunidad de llevar a cabo una serie de intervenciones sobre el monasterio que ampliarán la visita en los espacios, conectará de una manera más clara y definida con lo que significa San Millán y La Rioja para los orígenes de la lengua, así como con los retos de las nuevas tecnologías y el español como gran patrimonio que es también la lengua española en toda la comunidad hispanohablante en el mundo".

La intervención, financiada a través de los fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, supone una inversión global de más de 2,6 millones de euros, que "quedará para siempre en todo el Valle, en La Rioja, y servirá para impulsar el mayor recurso turístico cultural que tenemos, permitirá abrir al público espacios nunca visitables y dejará una huella permanente que reforzará la experiencia de quienes se acerquen a este enclave".

"Una intervención en profundidad en numerosos elementos patrimoniales que nos va a permitir mostrar en su máximo esplendor lo que ya tenemos, pero además añadir todos esos espacios, todos esos recursos del Monasterio que, además con plena accesibilidad, va a poder disfrutar y contemplar a la gente y que quedarán siempre para que el principal recurso patrimonial y cultural turístico de La Rioja muestre su potencial y ofrezca más posibilidades a los visitantes de conocerlo", ha insistido.

OBRAS EN LA TORRE DE YUSO

Para ello, el Ejecutivo regional ya ha puesto en marcha una inversión de 1.551.315,47 euros que se destinan a la restauración integral del monasterio y cuyas obras comenzarán en octubre. De forma paralela y con una inversión que supera el millón de euros, la torre de Yuso afronta un importante proyecto de rehabilitación y conservación que permitirá abrir su visita a las más de 100.000 visitas anuales que recibe el conjunto monástico riojano.

Un volumen de visitantes que, tras este importante impulso del Gobierno de La Rioja, esperan incrementar ya que, como ha destacado Capellán, "esta transformación va a ser motivo para que todo el mundo vuelva a ver el nuevo San Millán".

PROYECTO

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, el conjunto monástico de San Millán es uno de los símbolos culturales más universales de La Rioja. La actuación que ahora comienza mejorará la accesibilidad, con la instalación de un ascensor que conectará la planta baja y la primera; rehabilitará antiguas dependencias como las celdas y capillas del claustro; y se creará nuevas salas visitables que contarán con la climatización adecuada para uso expositivo.

Además, el proyecto contempla también la renovación de las instalaciones eléctricas e iluminación de la iglesia, el refuerzo de estructuras y tratamiento de humedades, se restaurarán bienes muebles -retablos, esculturas, sillerías, lienzos y rejerías- y se acometerán otras actuaciones como la construcción de una pasarela sobre las bóvedas de la Capilla de San José y el retejado parcial de la cabecera. Este proyecto marca un paso determinante para ofrecer un San Millán mucho más amplio, mucho más rico y musealizado, en lo que supone el único lugar del mundo hispanohablante donde comienza el español escrito.

La futura exposición mostrará de forma rotunda la trascendencia histórica, cultural y lingüística de este valle, desde su origen con las Glosas Emilianenses, desde la literatura con la obra de Gonzalo de Berceo, desde los vínculos con Hispanoamérica y hasta el presente con las nuevas tecnologías y los retos de la lengua en el mundo actual.

Capellán ha expresado su agradecimiento a la comunidad de Agustinos Recoletos, responsable del monasterio, "por entender y apoyar el propósito de esta gran exposición y por facilitar que espacios que hasta ahora no podían visitarse pasen a formar parte de un recorrido más amplio y profundo".

"Esta es una apuesta importante porque uno de los grandes patrimonios que tenemos, además del valor monumental de los monasterios, es el histórico, cultural y lingüístico. La exposición será un reclamo temporal, pero lo esencial es la inversión que quedará para siempre, ampliando San Millán y convirtiéndolo en un referente renovado de la lengua española para las próximas generaciones", ha indicado el presidente.

GLOSAS EMILIANENSES

Preguntado por la situación en la que se encuentra la posibilidad de que las 'Glosas Emilianenses' puedan exponerse en la exposición de San Millán, el presidente ha recordado que "la negociación con la Academia de la Historia -donde se custodian-, ya se produjo, y ahora mismo la negociación está, después de dos hitos, yo creo, importantes; primero mi visita y reunión bilateral con el presidente del Gobierno de España, donde él y el ministro portavoz dijeron que era absolutamente razonable la petición que se hacía desde La Rioja para que puedan estar temporalmente expuestas y disfrutadas por todo el mundo, y que iban a colaborar y ayudarnos".

Y el segundo, ha señalado "el compromiso que se ratificó ya aquí -en San Millán, en mayo pasado, por el propio ministro de Cultura, en su visita, donde reiteró que comparte esa idea de que sea a través de su Instituto de Patrimonio Documental y Bibliográfico, el que péritos expertos determinen si las Glosas están en un estado como para trasladarse".

"Yo confío que como comparten que es una petición razonable, que ese es el destino del patrimonio y que debe estar aquí para disfrutarse, que el Ministerio de Cultura hará todas las actuaciones necesarias para que sea una pieza más" de la exposición, ha indicado Capellán, que, no obstante, que "con o sin 'Glosas', porque no está en nuestra voluntad, la exposición va a ser un éxito".