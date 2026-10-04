Capellán inaugura el Centro de Interpretación Ecológico de Cárdenas que combina sostenibilidad y patrimonio natural

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, inaugura el Centro de Interpretación Ecológico de Cárdenas - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado hoy, 4 de octubre, en Cárdenas, el nuevo Centro de Interpretación Ecológico, un espacio destinado a la divulgación ambiental, la educación y la acogida de actividades culturales y expositivas.

El proyecto ha permitido rehabilitar las antiguas escuelas de la localidad, construidas en 1958, y transformarlas en un edificio sostenible de usos múltiples que incorpora contenidos sobre el patrimonio natural, vitivinícola e histórico del municipio.

La actuación se enmarca en las Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) 'Valle de la Lengua' y forma parte de los convenios firmados en octubre de 2024 entre el Gobierno de La Rioja y varios ayuntamientos para afrontar los nuevos retos del turismo sostenible, mejorar la oferta turística del entorno y contribuir a paliar los procesos de despoblación.

La inversión total ha ascendido a 660.000 euros, financiados a través de los fondos europeos Next Generation EU, de los que 607.547 euros se han destinado a la rehabilitación, 35.000 euros a los contenidos y 17.453 euros a mejoras. El proyecto ha recuperado las antiguas escuelas de Cárdenas, situadas en el número 111 de la calle Mayor, un inmueble que se encontraba en un estado muy deficiente y requería una intervención integral.

El centro, en cuya inauguración también han participado el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la alcaldesa de la localidad, Cristina Navaridas, ha mantenido la imagen original de la construcción y ha adaptado sus espacios a las necesidades actuales, tras demoler los dos edificios anexos que habían albergado las viviendas de los maestros y que estaban en desuso y en estado de ruina.

El inmueble, de una sola planta, cuenta con una superficie construida de 292 metros cuadrados y dispone de un gran salón de usos múltiples que constituye también el área expositiva principal. Este espacio puede dividirse mediante paneles móviles en dos salas independientes para acoger actividades simultáneas. La instalación se completa con una zona de recepción, dependencias administrativas, almacén, cuarto de instalaciones y tres aseos, uno de ellos adaptado. La intervención ha acondicionado también el exterior, donde se ha creado una nueva plaza pública para la celebración de actividades populares al aire libre. El espacio cuenta con zonas de acceso peatonal y para vehículos de emergencia, mobiliario urbano, arbolado y vides. Su pavimentación favorece la infiltración del agua en el terreno y su evaporación, mientras que la iluminación exterior se resuelve mediante luminarias solares autónomas de alta eficiencia. Un edificio con una demanda energética un 55 % menor La rehabilitación ha incorporado criterios de eficiencia energética para convertir las antiguas escuelas en un edificio sostenible y de consumo reducido. Para ello, se ha mejorado el aislamiento de la envolvente, renovado la cubierta y sustituido el sistema de climatización por otro basado en aerotermia. También se han instalado un sistema de ventilación con recuperación de calor y placas solares para autoconsumo.

Gracias a estas medidas, la calefacción, la refrigeración y parte del suministro eléctrico procederán de energías renovables. El conjunto de las actuaciones permitirá reducir la demanda energética del edificio un 55,07 por ciento, disminuir su dependencia de los combustibles fósiles y reducir las emisiones contaminantes.

El proyecto ha atendido asimismo a las condiciones de accesibilidad, con accesos independientes y seguros y soluciones adaptadas a las necesidades de las personas con dificultades de movilidad, de acuerdo con la normativa vigente.

TRES AUDIOVISUALES PARA DESCUBRIR CÁRDENAS Y SU ENTORNO

El Centro de Interpretación Ecológico incorpora tres producciones audiovisuales dedicadas a algunos de los principales valores del municipio y el entorno: la flora y la fauna, las variedades de garnacha centenaria y viura y la historia de Cárdenas. Los contenidos se distribuyen en la sala principal mediante dos atriles laterales con pantallas de 32 pulgadas, destinados a los audiovisuales sobre naturaleza y patrimonio vitivinícola, y un monitor central de 68 pulgadas, en el que se proyecta el vídeo dedicado a la historia local.

Durante la visita, los tres audiovisuales se muestran también en esta pantalla central. La experiencia se completa con la integración de estos recursos en AUMENTUR, una plataforma digital de turismo inteligente disponible para dispositivos iOS y Android.

A través de esta aplicación, los visitantes pueden acceder a distintos audios y vídeos relacionados con Cárdenas y descubrir otros recursos culturales y patrimoniales del municipio. El nuevo centro permite acercarse a la riqueza ambiental del entorno y a su patrimonio vitivinícola, con especial atención a las garnachas centenarias y la viura, además de ofrecer un espacio para la actividad cultural y expositiva. De este modo, la recuperación de las antiguas escuelas amplía los servicios disponibles en Cárdenas y suma un nuevo recurso a la oferta turística del valle.