Capellán inaugura el Ecoparking Seguro del Grupo Arnedo

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha participado este viernes, día 26, en la inauguración del Ecoparking Seguro del Grupo Arnedo - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha participado este viernes, día 26, en la inauguración del Ecoparking Seguro del Grupo Arnedo, dentro de la Ecociudad del Transporte de la firma en un enclave estratégico junto a la carretera N-232, en la localidad de El Villar de Arnedo. Este proyecto supone un avance en materia de seguridad, sostenibilidad y servicios para el transporte de mercancías por carretera.

En el acto de inauguración también han participado los consejeros de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, y de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, que han visitado unas instalaciones diseñadas para albergar 383 vehículos pesados y que ha contado con una inversión de 18.454.050,71 euros, 7.863.508 euro de ellos provenientes de los fondos europeos en el marco de los programas comunitarios para el impulso de infraestructuras logísticas más seguras y sostenibles.

Durante la inauguración de las nuevas instalaciones, Capellán ha destacado que "el Grupo Arnedo es crucial para el sector, un sector que es estratégico no solo para la economía riojana, sino también para la economía de España y la economía global".

Un sector que, para ser competitivo, "exige una mejora, una eficiencia de la logística y un reto como no habíamos tenido nunca" ya que "toda actividad económica, todo sector empresarial e industrial, hoy depende de la logística y el transporte", ha asegurado.

El proyecto de la empresa en El Villar de Arnedo se encuentra "a la vanguardia en España y es un referente en Europa", que "no solo va a generar riqueza, sino que va a ser un imán, un atractivo para que otras empresas vengan e inviertan en La Rioja, para que otras empresas se instalen aquí por las facilidades de los servicios que ofrece esta Ecociudad del Transporte", ha subrayado el presidente del ejecutivo regional. Por todo ello, ha incidido, "el Ecoparking que hoy inauguramos construye región y hace más grande a La Rioja".

Las nuevas instalaciones del Ecoparking también disponen de un edificio de servicios auxiliares diseñado para ofrecer a los conductores profesionales un entorno cómodo, seguro y adaptado a sus necesidades durante sus periodos de descanso. Así, este edificio contará con 82 habitaciones con tres diseños diferentes, pensadas para largas, medias y cortas estancias, así como servicios para estos profesionales, como cafeterías, restaurante, lavandería, piscina exterior, etc.

Estas nuevas instalaciones, pensadas para convertirse en un espacio de referencia europeo en lo relativo al transporte profesional, cuentan con sistemas de control y seguridad de última generación, así como cargadores para vehículos eléctricos e instalación solar fotovoltaica, reforzando también de esta manera el compromiso de la firma con la sostenibilidad y la transición energética.

Fundado en 1998 y con centros logísticos en 5 comunidades autónomas Grupo Arnedo, fundado en 1998, es uno de los grandes operadores de transporte y la logística del país. Cuenta con 400 vehículos propios, con una antigüedad máxima de tres años, y más de 600 trabajadores. Cuenta con centros logísticos en 5 comunidades autónomas (La Rioja, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía).

Ofrecer servicios logísticos a empresas de múltiples sectores como siderurgia, automoción, construcción, alimentación, o electrodomésticos, entre otros. El Grupo Arnedo contabiliza unas ventas anuales que superan los 39 millones de euros.