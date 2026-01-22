Capellán invita a todos a pasear por el stand de La Rioja; "Una ccaa donde siempre descubres algo que sorprende"

Foto de familia durante su visita al estand de La Rioja en FITUR 2026, en IFEMA, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha invitado a todos los visitantes a Fitur a acudir al stand de La Rioja a conocer nuestra comunidad autónoma, "un destino extraordinario, auténtico, donde siempre descubres algo que te sorprende".

Gonzalo Capellán ha asegurado sentirse "muy orgulloso" del nuevo stand de La Rioja en la feria de FITUR que simula un pueblo, y con el blanco como color predominante. Además, el presidente riojano ha valorado "el esfuerzo de aquellos que han diseñado este stand que llama la atención. Un stand que "invita a entrar y a descubrir qué es lo que hacemos en La Rioja".

En este punto, el presidente ha querido dejar a un lado los datos para centrarse en esta petición destacando "la humanidad y la calidad y calidez de los riojanos".

Ha querido poner en valor también "su hospitalidad, su alegría y su manera de vivir, de encontrarse en las calles, que es lo que simula este pueblo".

TRADICIÓN Y AUTENTICIDAD

Pero también es una tierra que une "tradición y autenticidad, con la identidad del destino que La Rioja nunca debería perder".

"Somos un destino de calidad y por lo tanto en una conversación tan global, tan potente como es Fitur, que ya la gente se fije simplemente en La Rioja, quiera pasar y venir a conocernos, es algo muy importante".

"La Rioja -ha concluido- es una marca, la marca más potente, es nuestra punta de lanza, conocida, bien posicionada y asociada siempre a calidad y a valores positivos. Y eso también lo hemos conseguido entre todos".