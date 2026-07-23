Capellán materializa la financiación a los ayuntamientos de más de 2.000 habitantes con hasta 2,1 millones de euros

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, con los alcaldes de los municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes además de Lardero y Villamediana de Iregua - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, junto con el consejero de Política Local, Daniel Osés, ha firmado los convenios de cooperación local con municipios de más de 2.000 habitantes, además de Lardero y Villamediana de Iregua (con más de 5.000), con hasta 2,1 millones de euros.

Capellán, tras la firma, ha destacado que "lo que se pretende con esta cooperación es atender, con singularidad, a todos y cada uno de los municipios de La Rioja en sus necesidades".

Ha destacado el incremento, año a año, desde que el actual Ejecutivo llegó al gobierno en el año 2023 para "dotar de recursos a los ayuntamientos" con el objetivo de que "presten los mejores servicios".

Así, ha dicho, "lo que llevamos de legislatura, en estos tres años, se ha producido un incremento del 9,3 por ciento de la financiación".

Ha avanzado, en este sentido, que los presupuestos para 2027 llevarán un incremento para estos trece municipios que supondrá que, en toda la legislatura, el crecimiento haya sido de más del diez por ciento.

Ha advertido de que lo firmado hoy es un convenio de cooperación que dota unos recursos para prestar servicios a los municipios, "pero no es toda la colaboración y la cooperación" que hace el Gobierno con los ayuntamientos.

Tras el acto, han tomado la palabra, además del presidente, los alcaldes de Villamediana de Iregua, Rubén Gutiérrez, y Quel, Victor Manuel Rada.

Gutiérrez ha destacado la importancia del convenio para "mantener" los servicios públicos. "Cada vez nuestros vecinos son más exigentes con nosotros", ha reconocido.

"Estos convenios nos ayudan a organizar el año; a organizar que los servicios públicos sean mejores", ha dicho señalando mejoras en consultorios médicos, aulas en centros educativos, o climatizaciones en las escuelas infantiles".

"Quienes estamos al frente de un ayuntamiento sabemos que gestionar un pueblo es una tarea apasionante, pero también es exigente", ha dicho por su parte Rada.

El convenio, ha valorado, proporciona herramientas para seguir mejorando los servicios, mantener infraestructuras y acometer proyectos que hacen que estos pueblos "sean lugares donde merece la pena vivir".