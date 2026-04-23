Capellán: "Se me ocurren cosas mejores que podría hacer el Gobierno central que impugnar" leyes de La Rioja

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha considerado: "Se me ocurren cosas mejores que podría hacer el Gobierno de España que impugnar constantemente todas las iniciativas" de La Rioja.

Capellán, al término del pleno del Parlamento de La Rioja, y mientras defendía la Ley de Simplificación Administrativa, se ha referido al hecho de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra varios artículos de la Ley del Paisaje de La Rioja.

También por la decisión del Consejo de Ministros de recurrir la medida fiscal de La Rioja de apoyo al mundo rural. Ambas cuestiones por considerar que invaden competencias.

El presidente riojano, tras relatar como un buen gobierno tiene que buscar todas las maneras de favorecer al ciudadano en el marco de la ley "y reforzarla si es preciso", se ha dirigido directamente al líder socialista, Javier García.

"Ustedes pueden opinar lo que quiera", le ha dicho a García, al que ha acusado de que "parece que le hace ilusión cuando se producen cosas negativas para La Rioja".

"Pero le puedo decir que a los riojanos, que el Gobierno de España impugne iniciativas que salen de esta cámara (...) no les hace gracia", ha añadido mientras consideraba que el Gobierno de España podría hacer "cosas mejores" como "presentar presupuestos, una actividad mucho más constitucional". "En eso sí tendría que poner esfuerzo", ha dicho.

Ha señalado que el hecho de que no haya presupuestos generales le costó el año pasado al Gobierno de La Rioja un millón de euros en créditos por no contar con las entregas a cuenta, y este año le costará dos millones de euros.

Ha criticado, sobre todo, que se hayan recurrido ante el Tribunal Constitucional las ayudas fiscales al mundo rural (al considerar que no es competencia autonómica), algo que "a ningún riojano que viva en el mundo rural le hará gracia".

Es, ha visto, "poner obstáculos a que los riojanos se desarrollen con beneficios fiscales", considerando que esto sí es "defenderlos" y el Gobierno central tiene "otras cosas que hacer que oposición al Gobierno de La Rioja y pleitear".