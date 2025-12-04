El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán recibe a Eduardo San Vicente por su Medalla de Oro de la Confederación Española de Fotografía - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán recibe a Eduardo San Vicente por su Medalla de Oro de la Confederación Española de Fotografía. Este prestigioso certamen, dedicado íntegramente a la cultura sidrera y organizado por la Fundación Asturies XXI, con el patrocinio de Sidra JR y la colaboración técnica de la Asociación Asemeyando, ha contado este año con la participación de 14 países y con el respaldo de la Red Europea de Ciudades de la Sidra y la Manzana, Cider Cities.

La obra ganadora, titulada 'Gotas que cuentan historias, escanciando tradición', fue valorada de forma unánime por el jurado por su fuerza visual, su sensibilidad artística y su capacidad de transmitir la esencia de una tradición ancestral.

Durante la recepción institucional, el presidente Gonzalo Capellán y el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, han trasladado su enhorabuena a Edu San Vicente, destacando el valor que supone este reconocimiento para la proyección nacional e internacional del talento fotográfico riojano.

En el encuentro, San Vicente ha hecho entrega al presidente de la fotografía ganadora, así como de una obra perteneciente a la exposición de fotografía artística que está preparando sobre la tradición y la cultura del vino de Rioja, acompañada de textos de autores riojanos antiguos y contemporáneos.

El concurso cuenta con el reconocimiento oficial de la Confederación Española de Fotografía, siendo puntuable para obtener distinciones como Artista, Excelencia o Maestro CEF. La entrega oficial de premios e inauguración de la exposición tuvo lugar en la Sidrería La Galana (Plaza Mayor de Gijón) el 14 de noviembre a las 20,00 horas, y la muestra formará parte de la exposición itinerante 'Fotografías de LA SIDRA', que recorrerá diversos espacios sociales y culturales durante el próximo año.

Con este nuevo logro, Edu San Vicente consolida su trayectoria y continúa situando la fotografía riojana en un lugar destacado dentro del panorama artístico nacional e internacional.