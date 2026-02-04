Capellán recibe a los responsables del Servicio de Neumología del SERIS tras su 'Diamante con Excelencia'

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán recibe a los responsables del Servicio de Neumología del SERIS, entre ellos el doctor Carlos Ruiz, jefe de Servicio - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha recibido hoy a los responsables del Servicio de Neumología del Servicio Riojano de Salud tras ser acreditado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) con la distinción 'Diamante con Excelencia'.

Capellán, acompañado por la consejera de Salud, María Martín, ha mantenido un encuentro con los responsables de este Neumología, entre ellos su jefe de servicio, el doctor Carlos Ruiz.

Tal y como ha informado el Gobierno riojano, la distinción 'Diamante con Excelencia' es la máxima categoría contemplada dentro del nuevo programa de acreditación de servicios de la sociedad científica, situándolo así entre los servicios de mayor nivel asistencial de España.

Este reconocimiento, ha relatado, reviste una especial relevancia al tratarse de la primera convocatoria en la que la SEPAR evalúa y acredita el funcionamiento integral de un servicio de Neumología en su conjunto, y no únicamente áreas o unidades concretas.

El nuevo modelo de acreditación analiza de forma global aspectos como la estructura organizativa, la capacidad asistencial, el grado de complejidad clínica, la actividad docente e investigadora, así como la hospitalización, la actividad en consultas y la atención transversal al paciente respiratorio.

Para alcanzar el nivel 'Diamante', el más alto de los establecidos, es imprescindible contar con al menos siete unidades acreditadas, incluyendo unidades de alta complejidad y especializadas.

En este sentido, el Servicio de Neumología del SERIS dispone de múltiples unidades reconocidas por la SEPAR con criterios de excelencia y alta complejidad en ámbitos clave de la patología respiratoria.

Además, cuenta con el sello de Excelencia Europea EFQM 400+, una de las acreditaciones más exigentes en el ámbito de la gestión sanitaria a nivel europeo.

Durante el encuentro, el presidente del Ejecutivo riojano ha felicitado a los profesionales del Servicio por una trayectoria consolidada que refuerza la posición del sistema sanitario público de La Rioja y ha puesto en valor el compromiso de estos equipos con una atención sanitaria de calidad, segura, eficiente y centrada en el paciente.

Este reconocimiento supone, además, ha indicado el Ejecutivo, un importante impulso para seguir avanzando en la mejora continua de la calidad asistencial, así como en el desarrollo de nuevas líneas de innovación e investigación al servicio de la salud respiratoria de la población riojana.