Capellán: "Los riojanos piden cambio a voces y el PP se lo va a dar, porque creemos en La Rioja y su futuro"

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha subrayado que "La Rioja es una tierra pequeña, pero con grandes oportunidades. La Rioja pide a voces cambio y quiere al Partido Popular. Creemos en La Rioja y en sus oportunidades de futuro, vamos a hacer que vuelva a la cabeza y abandone los puestos de descenso contando con los riojanos y las riojanas. Sabemos qué quieren y se lo vamos a dar".

"El presente de La Rioja es que se está empequeñeciendo, porque se están dejando pasar esas oportunidades y ahora ya no es reconocida por liderar todos los indicadores positivos, lo es por estar en la cola. Nos avergüenzan indicadores como el del nivel de pobreza o las listas de espera quirúrgicas", ha añadido.

Capellán ha realizado estas declaraciones hoy, día 14, durante su intervención en el acto de presentación de candidatos autonómicos del Partido Popular que bajo el lema 'A la altura de un gran país' se ha celebrado en Zaragoza.

El candidato a la Presidencia de La Rioja ha participado en una de las mesas del encuentro junto a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el Presidente y candidato autonómico del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el candidato autonómico del PP en Asturias, Diego Canga; y la candidata autonómica del PP en Extremadura, María Guardiola.

"Una de las oportunidades de nuestra Comunidad es su dimensión, su cercanía. Siempre he creído en la política cercana, la que viví desde niño, y es la que estoy practicando, recorriendo ya más de 100 municipios, escuchando a los riojanos, no como hace el PSOE que convoca a los riojanos a que vayan a trasladarles a ellos sus inquietudes", ha resaltado.

"Andreu se presenta con el lema 'Primero La Rioja', excusatio non petita, saben que han traicionado a los riojanos porque llegó a la Presidencia vendiendo los intereses de los riojanos por el voto de Podemos, por una diputada tránsfuga 'comprada' por una Consejería y puestos, algo que abochorna a los riojanos. La política y la ética no pueden ir separadas, si no la política no vale para nada. Es la política vacía y, así, no pueden gobernar. Los principios son esenciales", ha destacado.

Capellán ha asegurado que "el territorio, nuestra Rioja, también tiene vida. Su razón de ser son sus municipios, que tienen pulso y corazón. Todos tenemos capacidades, lo importante es saberlas buscar, identificarlas, potenciarlas y desarrollarlas para alcanzar el éxito que se merece. Así vamos a tratar nosotros a La Rioja, como una persona que queremos".

"Tenemos la certeza, la ilusión, la confianza y la energía necesaria para ganar las Elecciones en La Rioja y aportar, desde esta pequeña y maravillosa tierra, un grandísimo impulso para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo Presidente de España", ha finalizado.