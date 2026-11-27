Cierre del campaña del PP de La Rioja - PP LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP riojano, Gonzalo Capellán, ha asegurado en el cierre de campaña que "el único voto práctico que puede cambiar el Gobierno de España es al Partido Popular".

En un multitudinario acto celebrado en el céntrico Mercado de San Blas para para reconocer el esfuerzo de candidatos, alcaldes, concejales, afiliados y simpatizantes y animar a los indecisos a votar al PP el próximo domingo, Capellán se ha referido a "ese cambio que queremos y que está en la mayoría social, que se concentra en el Partido Popular. Porque si no hacemos eso, los votos, sin quererlo, irán a Pedro Sánchez, y volveremos a arrepentirnos como ya sucedió en el año 2023.

Por lo tanto", ha insistido, "tengámoslo claro y compartámoslo con todo el mundo: el próximo domingo no fallemos a España, no fallemos a los riojanos y votemos por Alberto Núñez Feijóo.

¡Ánimo y a ganar!", ha concluido.

Tanto el presidente como la candidata al Congreso y el alcalde de Logroño han vuelto a apelar al voto al PP para que La Rioja sea protagonista del proyecto de reconstrucción nacional de Alberto Núñez Feijóo.

Así, Cuca Gamarra, ha asegurado que "La Rioja va a ser fundamental para el cambio y los riojanos vamos a ser protagonistas, vamos a ganar las elecciones aquí en La Rioja y vamos a ganar las elecciones en España. Y vamos a gobernar. Ahora no van a tener excusa ni van a poder negociar con la igualdad de todos los riojanos", ha subrayado.

"Os pido el voto al Partido Popular, gracias a todos por esta campaña, por el trabajo, por el esfuerzo y por el futuro de La Rioja y de España", ha finalizado.

Por su parte, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha asegurado que "los riojanos nos están esperando para devolver a España la normalidad democrática y para aceptar que lo que se espera de un gobierno serio es que gestione, como estamos haciendo en La Rioja y en todos los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular".