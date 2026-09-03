Capellán valora el respaldo de los Grupos Parlamentarios a los proyectos de región y a las reivindicaciones al Estado

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellan, en una comparecencia de prensa en el Parlamento - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha valorado el respaldo, para el que "no han puesto ningún reparo, ni ninguna objeción" los Grupos Parlamentarios a los proyectos de región para el futuro de la comunidad, así como a las reivindicaciones al Estado.

Precisamente, sobre ésto último, ha avanzado que va a girar una carta al jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, donde va a repasar dónde se encuentran los compromisos adquiridos por el Estado, incluyendo el último, realizado en la Conferencia de Presidentes de Santander para cofinanciar actuaciones derivadas de la puesta en marcha del Grado de Medicina.

Capellán ha realizado estas manifestaciones tras reunirse, a lo largo de la tarde, con los portavoces de los diferentes Grupos Parlamentarios de la Cámara riojana. Unos encuentros, que ha destacado se han desarrollado en "un clima distendido y de absoluta cordialidad", basado "en hacer un planteamiento pero también escuchar" a los diferentes formaciones.

Ha indicado que tanto el martes y el miércoles -cuando se celebró el Debate sobre el Estado de la Región- como este jueves, "era obligado trazar proyectos de futuro, trazar un horizonte de expectativas para el gobierno, porque los proyectos que de verdad transforman la región, los proyectos que ayudan a construir el futuro, no entienden de gobiernos de legislatura, sino que hablamos de proyectos de medio y largo plazo, que hay que empezar a poner los cimientos, en esa visión de La Rioja armónica".

En este sentido, Capellán ha resaltado que "durante los dos días del Debate, ni hoy, en un ámbito más tranquilo, ninguno de los grupos ha hecho una enmienda ni ha puesto ninguna objeción a lo que para mí fueron cuatro de los grandes ejes de proyectos de futuro hasta el año 2031".

No han puesto objeción, ha apuntado a que "demos la importancia que tiene ahora mismo a todo el ámbito sanitario con esos 70 millones de incrementos que planteé para los presupuestos de 2027", así como "no han puesto reparo a otro gran proyecto transformador, como era seguir mejorando las infraestructuras educativas en todos sus niveles".

A ello, ha unido el presidente que no se han opuesto a la inversión de 30 millones en la mejora de las infraestructuras y polígonos industriales para que las empresas "puedan ampliar, puedan crecer, o nuevas empresas puedan ser atraídas y tengan todos los servicios para seguir creciendo en La Rioja, generando empleo de calidad y seguir generando también riqueza, y por lo tanto siendo pilar de ese estado de bienestar".

También ha puesto en valor Capellán al Plan de Infraestructuras Deportivas para "seguir dando impulso a lo largo y ancho de la región, en los diferentes municipios y en las diferentes modalidades, todas las personas tengan las mejores infraestructuras deportivas".

PETICIONES AL GOBIERNO CENTRAL

En su intervención, el jefe del Ejecutivo riojano se ha referido a que "desde mi primera y única reunión con el presidente del Gobierno de España, le trasladé proyectos de región que harían avanzar a La Rioja, y es algo que cada año realizó un seguimiento de los mismos, para seguir de forma firme, pero desde la institucionalidad, realizar estas reivindicaciones legítimas de La Rioja".

Ha citado como primera la cuestión de las infraestructuras, ya que inciden en el "desarrollo económico y la movilidad" de la región, para lo que en la carta que enviará a Sánchez le hará constar las reivindicaciones en este tema, para lo que le "trasladaré que no solo es una postura de gobierno de partido, sino de región" contando con el apoyo de los Grupos de la Cámara riojana.

La reclamación de los vuelos entre Logroño-Agoncillo y Madrid como Obligación de Servicio Público (OSP), así como en materia de ferrocarril que vengan los convoyes Talgo S107 para reducir el tiempo de viaje a la capital en menos de tres horas utilizando la red actual, son algunas de las demandas que ha recordado Capellán. En materia de carreteras, ha exigido que se trabaje para lograr mayor permeabilización de la AP-68, una vez que se libere.

Además, ha señalado que en virtud del artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía, de compensación por el efecto frontera, que se financien los dos centros de Formación Profesional que se quieren construir, y que tienen un coste "de 40 millones para cada uno de ellos", y que se sitúan uno en Calahorra, y el otro en los terrenos de La Laboral, en Lardero.

COFINANCIAR MEDICINA

Por otra parte, Capellán se ha referido a que en la Conferencia de Presidentes de Santander, Sánchez "se comprometió públicamente a que aquellas comunidades autónomas que hicieran el esfuerzo de financiar y poner en marcha en universidades públicas estudios y labor de medicina contarían con la cofinanciación del Gobierno de España".

Y esto, ha añadido, el presidente en esta comunidad "es hoy una realidad". Por ello, "el Gobierno de La Rioja ya puede pedir por escrito conocer de qué manera van a concretar o cofinanciar -el Gobierno de tal y como se comprometió".

GLOSAS

El presidente riojano también se ha referido a las 'Glosas Emilianenses' recordando que tanto Sánchez como el ministro de Cultura "se comprometieron en apoyar la justa reivindicación" de que estuvieran en la exposición que vamos a realizar en San Millán de la Cogolla.

En este sentido, ha indicado que "voy a informarle de forma puntual al presidente del Gobierno que en San Millán va a arrancar la exposición AutorIA", y que en ella va a haber obras de grandes museos demostrando que "la objeción histórica que siempre se ha puesto para el traslado -de las Glosas- con la inversión que se ha realizado se ha subsanado", con lo que "cargados de más razón seguiremos con la reclamación legitima", ha concluido.