Capellán, sobre Venezuela: "Que conflictos de fuera no alteren la convivencia de una sociedad riojana acogedora"

Gonzalo Capellán ha entregado sus peticiones para 2026 a los Reyes Magos. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha apelado este lunes, respecto a la situación en Venezuela, que "conflictos de fuera no alteren nuestra convivencia", en una comunidad riojana que, ha resaltado, "es una sociedad acogedora".

Tras recibir a los Reyes Magos en el Palacete de Gobierno, y entregarles su carta con deseos y peticiones para La Rioja en este 2026, Capellán ha señalado, a preguntas de los medios de comunicación, que "lo que no podemos es que lo que pasa en el mundo, y que se escapa a nuestras posibilidades, sea, como estos días, foco de conflicto y de intranquilidad".

"Creo -ha añadido- que La Rioja somos una sociedad acogedora, acogemos a venezolanos y a gente de muchos otros países y siempre lo tenemos que hacer con cohesión social, respetando el sentir de cada uno y de cada ideología".

Con todo, ha señalado que "me parece siempre muy difícil venir desde nuestra situación de riojanos, de nuestra situación en España a decir a personas de otros países del mundo que saben cuál es su realidad, lo que viven, decirles ni meternos a explicarles cómo es su realidad".

"Ellos saben que aquí siempre estamos, con toda comunidad que viene somos de manera acogedora. Lo que sí queremos es que sea quien sea, que en La Rioja los conflictos de fuera y demás nunca alteren esa paz, esa armonía que queremos para la convivencia de La Rioja. Ésa es nuestra sociedad y así queremos seguir", ha apostillado Capellán para finalizar.