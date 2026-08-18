Capellán visita la remodelación del yacimiento de 'La Pellejera' en Hornillos de Cameros

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, visita la intervención paleontológica en el yacimiento de ‘La Pellejera’, en Hornillos de Cameros - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, y el alcalde de Hornillos de Cameros, Pablo Fernández, ha visitado hoy, 18 de agosto, la intervención paleontológica llevada a cabo en el yacimiento de 'La Pellejera', incluida en un proyecto de acondicionamiento conjunto de yacimientos arqueológicos para impulsar la mejora del patrimonio cultural y la sostenibilidad turística de la Reserva de la Biosfera de La Rioja, que ha supuesto una inversión que ronda los 930.000 euros financiada con fondos europeos.

Durante la visita, el jefe del Ejecutivo ha destacado el "enorme y valioso patrimonio paleontológico del que dispone La Rioja, con más de 11.000 huellas fósiles de dinosaurio, que la convierten en una de las regiones del mundo que tiene mayor patrimonio paleontológico vinculado a las icnitas de dinosaurio. Además, contamos con casi 400 yacimientos registrados y que desde hace años están considerados bien de interés cultural de nuestra región.

Es una buena ocasión para recordar la riqueza que aportan a la Comunidad, con una singularidad muy importante, además de la riqueza paleontológica y geológica, que es la que ha permitido conservar después de más de 100 millones de años estos restos de la presencia de los dinosaurios en el planeta, se une a que se encuentran en una zona extraordinaria desde el punto de vista de la biodiversidad. La Rioja cuenta con un 24,3 por ciento de toda superficie reconocida como Reserva de la Biosfera, más de 100.000 hectáreas que aportan un gran patrimonio natural".

En este sentido, ha añadido que "esa biodiversidad unida a este patrimonio cultural y paleontológico hace que destaque nuestra Comunidad y supone una responsabilidad por parte de las administraciones para conservar, para preservar y para seguir estudiando este rico patrimonio. También para hacerlo visitable y accesible a los turistas y a cualquier que se acerque a visitarlo".

Durante el recorrido por el yacimiento, el presidente del Ejecutivo regional ha destacado la importancia de proteger un registro paleontológico único, ya que en concreto este yacimiento de Hornillos de Cameros "destaca a nivel científico por albergar el rastro de terópodo pequeño más largo de La Rioja, de 30 metros, y las únicas icnitas de ornitópodos semiplantígrados conocidas en Europa".

En el municipio de Hornillos de Cameros se han descubierto 976 icnitas, 730 de ellas en el yacimiento de 'La Pellejera', siendo uno de los yacimientos con más icnitas de La Rioja. El yacimiento cuenta con una gran variedad de tipos de icnitas con numerosas rastrilladas de terópodos grandes y de pequeño tamaño.

La intervención en 'La Pellejera' ha resuelto los riesgos de deterioro derivados del tránsito de visitantes directamente sobre la superficie rocosa. En este sentido, Gonzalo Capellán ha apuntado que "este patrimonio es una importante fuente de conocimiento científico, y un recurso turístico y económico fundamental para muchos de los municipios en los que se encuentran, sin olvidar que también forma parte de la historia y del acervo cultural de este extraordinario espacio natural y de sus municipios".

Por su parte, la delegada del Gobierno ha destacado "la colaboración entre administraciones y la participación de los fondos europeos para recuperar este yacimiento, lo que supone su puesta en valor desde el punto de vista cultural, científico y turístico, y una oportunidad para todos los municipios del entorno".

En cuanto al alcalde, ha agradecido esta "importante inversión no sólo para Hornillos de Cameros, sino también para todo el Camero Viejo, que va a permitir atraer un turismo beneficioso para esta zona, que es bastante desconocida y que esperamos que a partir de ahora la puedan conocer más personas".

El yacimiento se sitúa en la ladera sur del arroyo Barbadillo, junto a la carretera LR- 465 a Hornillos de Cameros. Las obras han incluido la colocación de barandillas de seguridad a ambos lados de las escaleras de acceso, la delimitación perimetral de las áreas de observación, el desbroce de vegetación, la renovación completa de la cartelería explicativa y la adecuación del mobiliario urbano.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, mediante la Dirección General de Medio Natural, ha llevado a cabo este proyecto junto con otras actuaciones en materia de conservación del patrimonio cultural y de la geodiversidad, y el apoyo a la sostenibilidad del turismo en esta área protegida, donde se han invertido un total de 926.576,94 euros.

ACTUACIONES INTEGRALES EN SIETE YACIMIENTOS EMBLEMÁTICOS

El Ejecutivo regional, con ese presupuesto específico de 401.473,28 euros de fondos Next Generation, ha ejecutado un proyecto de acondicionamiento y mejora de la seguridad en los siete yacimientos paleontológicos de la Reserva de la Biosfera de los valles del Cidacos y del Leza: 'Navalsaz', 'Icnitas-4' y 'La Senoba' en Enciso; 'La Canal V' y 'Peñaportillo I' en Munilla; 'La Pellejera' en Hornillos de Cameros; y 'Valdemayor' en Cabezón de Cameros.

En todos ellos se han instalado pasarelas, escaleras, puentes y miradores elevados para encauzar el flujo turístico, evitando el pisado directo sobre las láminas de fósiles y garantizando una contemplación segura y divulgativa.

A la inversión en la rehabilitación directa de los afloramientos fósiles, se han sumado una serie de actuaciones dirigidas a perfeccionar la experiencia del visitante en los yacimientos de toda la comarca. En este sentido, se han destinado 168.758,93 euros para la adaptación al uso ciclable del yacimiento de La Senoba en Enciso; mientras que la mejora integral para el uso turístico del emblemático enclave de Valdecevillo ha supuesto una inversión de 112.043,30 euros.

A estas intervenciones se suma el gasto de 128.544, 35 euros para la restauración y pintado de seis réplicas de dinosaurios a tamaño real que se encuentran en Hornillos de Cameros, Enciso, Igea y Cornago, y que son uno de los elementos divulgativos más valorados por los visitantes.

Por último, el Gobierno de La Rioja ha reforzado la puesta en valor de su patrimonio paleontológico con la incorporación de una nueva réplica monumental del dinosaurio carnívoro Riojavenatrix, en Igea, con una inversión de 63.525 euros, y de una experiencia audiovisual inmersiva en 3D sobre el yacimiento de 'Era del Peladillo'; presupuestada en 52.232,08 euros, que dotará a la Reserva de la Biosfera de herramientas tecnológicas de última generación.