Cáritas lanza una campaña ante su "delicada situación económica" para poder seguir ayudando a los más vulnerables

El derecho a una vivienda digna es una de sus principales acciones; Proponen aumentar en 100 -anuales- las viviendas de alquiler social

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Promover el derecho a una vivienda digna, mejorar las condiciones de vida de las personas en situación administrativa irregular e impulsar la sostenibilidad de la organización son las principales prioridades de Cáritas para los próximos tres años para lo que solicitan colaboración ciudadana ante la "delicada situación económica" de la institución.

Así lo han pedido este lunes el coordinador general de Cáritas La Rioja, Juan Antonio Meléndez, y el responsable de Comunicación Cristiana de Bienes de Cáritas La Rioja, Carmelo Juárez, en la presentación de la campaña 'Llamados a Encontrarnos', con el fin de sumar socios y poder responder a la creciente demanda de ayuda.

Una campaña representada por dos manos conectadas por un hilo rojo. "Según la leyenda, un hilo rojo une a las personas llamadas a encontrarse. Por Cáritas La Rioja pasa el hilo que conecta tu generosidad con la esperanza de una persona que te necesita. Síguelo. Ayúdale", expresa la campaña.

Las personas interesadas en colaborar con Cáritas La Rioja pueden registrarse como socios en su sede (c/Marqués de San Nicolás, 35. Logroño) o través de la web de la campaña: www.caritaslarioja.org/llamados-a-encontrarnos.

PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER SOCIAL

En la rueda de prensa de este lunes también han dado a conocer las acciones prioritarias de la entidad para el próximo trienio. En cuanto a la situación de la vivienda, Meléndez se ha referido a ella como "el factor de exclusión más importante de la sociedad, por encima del empleo".

En este sentido, expresa, "dos de cada tres euros de la entidad se destinan a vivienda, es el programa más costoso y al que más recursos emplean".

Un problema "que lejos de mejorar, va a más. Hay un problema de alquiler y de oferta y se deben incrementar los esfuerzos de las administraciones y agentes sociales para promover un parque público de alquiler social".

En La Rioja, según los datos de Cáritas, hay 218 viviendas de alquiler social y cerca de 1.500 demandantes pero "aún son más las personas que necesitan una vivienda de alquiler social porque viven en lugares inapropiados o, incluso, familias enteras en una habitación".

INCREMENTO DE 100 VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL ANUALES

Desde Cáritas "ven necesario que se incremente en 100 viviendas (anuales) de alquiler social. También apuestan por la rehabilitación de viviendas y, sobre todo, por un cambio de la Ley de la Vivienda que data de 2007".

En estos tres próximos años, también trabajarán en favor de las personas en situación irregular "que son el 40 por ciento de los que atendemos en Cáritas, su situación es precaria y no acceden a los derechos que tiene la sociedad".

"NECESITAMOS SER UNA ORGANIZACIÓN MÁS FUERTE"

Por su parte, Carmelo Juárez ha tomado la palabra para indicar que, con el fin de conseguir estos objetivos, "necesitamos una organización más fuerte que sea capaz de sostener en el tiempo estos programas y proyectos".

"Los voluntarios son nuestro valor principal pero necesitamos más subvenciones públicas o privadas, más ayudas. Las fuentes tradicionales, sobre todo las colectas, llevan una línea ligeramente descendente".

Por eso "necesitamos ser más, más capaces financieramente y más dispuestos a compartir. Cada uno de nosotros puede hacer poco pero si nos unimos, con una aportación, podemos tener algo significativo".

DÉFICIT DE CASI 150.000 EUROS

Aunque no hay datos cerrados, Cáritas acabó el pasado año con un déficit de 150.000 euros, "los ingresos han crecido poco y los gastos los hemos contenido para no ir a más. Podemos esperar algún donativo o alguna herencia que nos salve pero eso no nos permite dar una continuidad, porque te salva de un apuro pero se acaba".

Por todo ello -finaliza- "necesitamos a todos nuestros socios pero también que se unan más. Todo para consolidar unos cimientos potentes que permitan a Cáritas continuar con su trabajo".