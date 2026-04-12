La Carrera Campus UR se disputa con más de 1.700 corredores, más de un millar de ellos estudiantes preuniversitarios

La Carrera Campus 2026 de la Universidad de La Rioja se disputa con más de 1.700 corredores inscritos, más de un millar de ellos estudiantes preuniversitarios - UR

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Carrera Campus 2026 que organiza la Universidad de La Rioja se ha disputado este domingo 12 de abril con récord de participación, tanto general, con más de 1.700 participantes, como en categoría preuniversitaria, donde la cifra ha superado el millar de corredores.

Los atletas Maialen Vidondo Salvador Ruiz (41'32'') y Óscar Moreno Sáenz (36'11'') han vencido en la carrera popular de 10 kilómetros; mientras que Valeria Delgado Solar, (21'24'') y Samuel López-Davalillo Pascual (17'26'') se han impuesto en la popular de 5 kilómetros.

En la categoría de preuniversitarios, han vencido Álvaro Balmaseda Pérez (9'37''), del IES Hermanos D'Elhuyar y Ana Villamor Ruiz (12'03'), del Colegio Sagrado Corazón-Jesuitas.

Por centros educativos, el Colegio Santa María Marianistas se ha llevado el premio al centro más participativo, mientras que el IES Tomás Mingot ha logrado el segundo puesto. En categoría universitaria el centro más participativo ha sido la Facultad de Ciencia y Tecnología.

En la categoría de estudiantes de la Universidad de La Rioja, en la prueba de 10 kilómetros, los ganadores fueron Miguel Puelles Ruiz de Gopegui (37'42'') y Miriam Marín Lapeña (44'19''). En la de 5 kilómetros, por su parte, el mejor fue Mario Izquierdo Sagarribay (19'31'') y Carla Urrutia (23'18'').

Por su parte, en la categoría de personal de la Universidad de La Rioja, los ganadores en la prueba de 10 kilómetros fueron Edgar Labarga Varona (42'49'') y Elvira Plana Royo (55'19''). En la prueba de 5 kilómetros los primeros clasificados fueron Eloy Javier Mata Sotés (23'20'') y Silvia Sáenz Aragón (27'32'').

La prueba de este año ha batido todos sus registros en cuanto a participación de preuniversitarios con más de 1.050 inscritos de 11 centros educativos de La Rioja: CEE Marqués de Vallejo, Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo-Agustinas, Colegio Sagrado Corazón-Jesuitas, Colegio Santa María-Marianistas, IES Batalla de Clavijo, IES Comercio, IES Duques de Nájera, IES Hermanos D'Elhuyar, IES Sagasta, IES Tomás Mingot y SIES Villamediana de Iregua.

La Carrera Campus 2026 -que forma parte del XI Circuito de Carreras de Logroño- está organizada por la Universidad de La Rioja, cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y Logroño Deporte, y con el patrocino de Caja Rural de Navarra y el Centro Comercial Berceo.

Además, colaboran Diario La Rioja, Cruz Roja, Coca Cola, Mavyal, Selecta, Grupo Ebone, Indoor Air Quality, Federación Riojana de Atletismo, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja, Fundación Cultural y Recreativa Cantabria, ARSIDO, AA.VV. San José, Club Deportivo Envero, Holika y las cafeterías del campus de la Universidad de La Rioja.

La organización de la prueba ha mantenido una serie de medidas para reducir el impacto medioambiental del evento y, en materia de compromisos sociales, dispone del Dorsal 0 Solidario.

En esta edición, ha estado destinado a la Red Vecinal Contra la Violencia de Género, programa de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Rioja y el Gobierno de La Rioja, que tiene como objetivo evitar el aislamiento social de las personas en situación de maltrato.

Las clasificaciones completas de la prueba pueden consultarse en https://bit.ly/CarreraCampus2026