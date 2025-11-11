La carretera LR-482 sufrirá afecciones al tráfico a partir de mañana con motivo de las obras de refuerzo de firme

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carretera autonómica LR-482, desde la LR-134 en Calahorra a Murillo de Calahorra, permanecerá cortada totalmente al tráfico desde este miércoles, día 12, hasta el próximo día 21, con motivo de las obras de refuerzo de firme que está ejecutando el Gobierno de La Rioja con el objetivo de garantizar la seguridad vial de los usuarios.

El corte, que se producirá entre las 8 y las 19 horas, se debe a la necesidad del uso de maquinaria pesada para el extendido de mezclas bituminosas, que ocupará el ancho completo de la calzada, siendo muy complicado el mantenimiento del tráfico en condiciones de seguridad para los usuarios y los trabajadores.

Durante esta afección, se han previsto los siguientes desvíos alternativos:

Corte del P.K. 0,000 al P.K. 1,500. Itinerario alternativo por LR-134 y camino Alcanadre. Corte del P.K. 1,500 al P.K. 3,040. Itinerario alternativo por camino aledaño paralelo a la carretera LR-482.

Para garantizar el acceso de los propietarios a fincas y empresas se dispondrán señalistas al inicio y final del tramo afectado. El corte estará debidamente anunciado en todas las intersecciones cercanas.