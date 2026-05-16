La Casa de Cultura de Fuenmayor acoge una exposición sobre la temporalidad estacional del viñedo

Exposición "Aprendiendo mirar. Un recorrido por el viñedo riojano naturalizado en arcilla" - AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR

LOGROÑO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cultura de Fuenmayor acoge, hasta el 30 de mayo, una exposición sobre la temporalidad estacional del viñedo de la artista Ana de Marcos bajo el título 'Aprendiendo mirar'.

Se trata, ha informado el Ayuntamiento de Fuenmayor, de un recorrido por el viñedo riojano naturalizado en arcilla; una exposición realizada con hojas y sarmientos naturalizados con arcilla al aire que no necesita cocción y coloreadas con pintura acrílica y barniz.

Ana de Marcos, una artista fuenmayorense, comenzó en sus paseos por las viñas familiares a mirar y a distinguir las diferentes variedades de uva y sus transformaciones estacionales .

Poco a poco ha ido recogiendo hojas de diferentes variedades, sarmientos e incluso rosas, de las que tradicionalmente se ponen al principio de la viña para que detecten el oidio antes de que afecte a las cepas.

Ha preparado esta muestra "perfectamente documentada" con carteles explicativos que es un recorrido por el viñedo riojano pero, también, una muestra de bellas obras de arte creadas a partir de la naturaleza que nos rodea "y en la que a veces tan poco nos fijamos".