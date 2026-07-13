La Casa de las Lenguas amplía su oferta académica para el curso 2026-2027 con dos cursos de chino

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LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Lenguas de la Universidad de La Rioja amplía su oferta académica para el curso 2026-2027 con dos cursos de iniciación en chino, organizados en colaboración con el Instituto Confucio de Zaragoza.

Estos cursos -impartidos por el Aula Confucio de la Universidad de La Rioja- se suman a la oferta académica de cursos de idiomas en inglés y francés (hasta el nivel C2), alemán e italiano (hasta el nivel B2); así como para las actividades complementarias: clubes de conversación, lectura y cine.

En el curso 2026-2027, el Aula Confucio de la Universidad de La Rioja imparte un curso 'online' HSK 1 los martes de 17,00 a 18,30 horas dirigido a adultos de todas las edades que se inicien en el aprendizaje de la lengua y la cultura chinas sin conocimientos previos del idioma y que quieran presentarse al examen HSK 1 para obtener un nivel A1 del idioma chino.

Además, se va a ofrecer el curso 'online' HSK 2 dirigido a adultos de todas las edades que tengan conocimientos previos y que puedan utilizar la lengua china en contextos cotidianos y quieran preparar el examen oficial HSK 2, equivalente al nivel A2 del idioma chino. En este caso, existen dos grupos: martes y jueves de 11,00 a 12,30 horas y lunes y miércoles de 19,00 a 20,30 horas.

Las personas interesadas pueden ampliar esta información a través de la página: https://www.unirioja.es/facultades-escuelas-y-centros/casa-de-las-lenguas/aula-confucio/.

La Casa de las Lenguas de la Universidad de La Rioja creó en 2024 el Aula Confucio en colaboración con el Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza; para impartir cursos de diferentes niveles en modalidad online y exámenes de certificación.