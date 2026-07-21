La Casa de las Lenguas de la UR abre el plazo de inscripción extraordinario para el curso 2026-2027

Archivo - Una clase de Francés impartida por una profesora nativa en la Casa de las Lenguas de la UR - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Lenguas de la Universidad de La Rioja abre un nuevo plazo de inscripción extraordinario, que se desarrolla del 21 de julio al 8 de septiembre, para su oferta académica para el curso 2026-2027.

Esta oferta académica está formada, por un lado, por cursos de formación en inglés, francés (hasta el nivel C2), alemán, italiano (hasta el nivel B2) y chino (HSK 1 y 2), así como por cursos específicos y clubes de conversación, lectura y cine en inglés y francés.

Las personas interesadas -que, simplemente, deben tener al menos 15 años (o estar matriculadas en 4º ESO)- tienen plazo hasta el 8 de septiembre para formalizar la inscripción a través de este enlace: https://bit.ly/CasaLenguasUR.

El periodo lectivo del primer semestre se inicia el 11 de septiembre y finaliza el 18 de diciembre de 2026; mientras que el segundo semestre se desarrolla del 4 de febrero al 18 de mayo de 2027.

En este caso, la preinscripción se lleva a cabo del 9 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027; la matrícula ordinaria del 14 al 25 de enero de 2027; y la extraordinaria, del 26 al 29 de enero de 2027. Las pruebas de nivel se llevarán a cabo el primer día de clase.

CURSOS REGULARES INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO Y ALEMÁN.

La oferta académica de la Casa de las Lenguas de la UR para el curso 2026-2027 está compuesta, por un lado, por cursos de formación en lenguas modernas -en diferentes niveles según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER)- como inglés (A1.1 a C2.1), francés (A1.1 a C2.1), italiano (A1.1 a B2.1), alemán (A1.1 a B2.1), y chino (inicial y básico).

Estos cursos se desarrollan de manera presencial -a excepción del alemán y chino- y se distribuyen en módulos semestrales de 35 horas, en dos sesiones semanales.

En el caso de francés, además, se ofrece el curso Le Français de L'Enterprise, dirigido a personas con nivel B1 que quieran potenciar su competencia lingüística en este idioma en el ámbito laboral.

A este curso especializado, en el segundo semestre se le unirán un curso del inglés del vino, enfocado al sector vitivinícola, y otro de introducción a la fonética y fonología en inglés, orientado a mejorar la pronunciación en este idioma.

CLUBES DE CONVERSACIÓN, LECTURA Y CINE.

La Casa de las Lenguas ofrece dos clubes de conversación en inglés y francés a través de los programas Let's Chat y On Parle, de 20 horas, y el club de lectura en inglés Let's Read, de 10 horas de duración; y, como novedad, el club de lectura en francés On Lit. En estas sesiones se practican las competencias de expresión e interacción oral y de comprensión lectora en un ambiente distendido.

Como novedad, se ofrece En Avant Le Cinema!, que se suma a Let's Cinema, como club de cine en sesiones mensuales para mejorar tanto la comprensión auditiva como la expresión oral mediante el análisis de películas en versión original.

Estas sesiones mensuales incluyen la proyección de una película en francés e inglés, respectivamente, con subtítulos en el mismo idioma, para familiarizarse con distintos acentos, registros lingüísticos y expresiones idiomáticas.

Tras el visionado, se celebra un debate guiado en el idioma en cuestión para expresar opiniones, analizar temas clave de la trama, discutir aspectos culturales y reflexionar sobre los mensajes de la película.

CERTIFICACIÓN.

La Casa de las Lenguas ofrece dos tipos de certificados para los cursos realizados. Por un lado, el diploma de participación, que se expide a los estudiantes que asistan al 80 % de las horas de clase asignadas.

Por otro lado, el diploma de aprovechamiento se ofrece a los estudiantes que hayan realizado algún curso y superen la prueba objetiva final. Dicho diploma habilita para poder cursar el siguiente nivel de los cursos y el reconocimiento de créditos de libre disposición.

En la actualidad, la Casa de las Lenguas ofrece la posibilidad de realizar exámenes oficiales de inglés (Cambridge English), francés (DELF/DALF) y español (SIELE Global) y de acreditación de inglés UR, pruebas para certificar el dominio del idioma para acceder a los estudios de la UR y programas de movilidad que así lo requieren. Las fechas concretas de las convocatorias de las pruebas se publican a lo largo del curso.

Con el objetivo de facilitar la acreditación, durante el segundo semestre la Casa de las Lenguas ofrece cursos intensivos, de 10 a 20 horas de duración, dirigidos a la preparación de exámenes de acreditación oficial de idiomas, de familiarización con las pruebas SIELE, Cambridge Exams y DELF/DALF.

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS.

Finalmente, las actividades de la Casa de las Lenguas para el curso 2025-2026 también incluyen los Cursos de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, e intensivos de verano y que acercan durante todo el año a la Universidad de La Rioja a centenares de estudiantes de los cinco continentes.