El Casco Antiguo de Logroño estrena 'taquillas inteligentes' que facilitarán la compra en la ciudad

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, con las 'taquillas inteligentes' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Casco Antiguo de Logroño, en la calle Bretón de los Herreros de Logroño (junto al aparcabicis), ha estrenado un sistema de 'taquillas inteligentes' que se ampliará al resto de la ciudad y que pretenden facilitar la compra en el comercio local.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, se ha desplazado hoy al nuevo servicio de reparto y custodia, que alcanzará las 36 'taquillas inteligentes', para informar de una iniciativa a disposición de clientes y comerciantes.

Se trata de un proyecto piloto de investigación dotado con fondos europeos por el que se van a instalar cuatro módulos, de nueve taquillas cada uno, en diferentes áreas comerciales de la ciudad.

Se ha comenzado por la calle Bretón de Los Herreros con María Zambrano, muy cerca del Mercado de San Blas, y se trata de un sistema que forma parte de las pruebas piloto del proyecto europeo 'Decarbomile', de reparto descarbonizado de mercancías.

Se va a desarrollar junto a 31 socios de once países y cuatro laboratorios en Nantes, Hamburgo, Estambul y Logroño. "Tiene una fase inicial de desarrollo hasta el 1 de septiembre, aunque es voluntad del Ayuntamiento de Logroño darle continuidad", ha dicho.

Funciona con dos modalidades, y siempre entre un comerciante que se ha adherido y un cliente cuando ambos cuentan con la aplicación 'E verde' (la misma que se utiliza para los aparcadictos).

En una primera modalidad, el cliente se pone de acuerdo con el comerciante para que le deje la compra en la taquilla, previo pago por bizum, y luego él la recoge cuando le venga bien. También lo puede usar el cliente para comprar y, luego, caminar por la ciudad sin bolsas.

"Esto es favorecer en toda regla una experiencia de compra limpia, sostenible y adecuada", ha destacado el concejal poniendo el acento, además, en la "comodidad".

"La experiencia de compra en Logroño también llega a los turistas. Y a veces vemos a muchísimos de ellos por zonas comerciales llenos de bolsas, niños, carros de niño, familiares, amigos. Bueno, pues aquí hay otra opción más", ha indicado.

El Ayuntamiento tiene previsto instalar 36 taquillas en total, en diferentes zonas comerciales: zona centro, Cien Tiendas y ZOCO. Se suman a que el mercado San Blas dispone de dos taquillas inteligentes refrigeradas.

'MICRO-HUB' Y BICICLETAS

Para Sáinz se trata de algo que, "junto al reparto en bicicleta sostenible", va a ayudar a una compra más sostenible.

A este respecto, ha reconocido que el 'micro-hub' (pequeño centro logístico con triciclo eléctrico) instalado en la calle Comandancia, para que las furgonetas no entren en el centro, "no ha sido todo lo fructífero" que le "hubiera gustado" al Ayuntamiento.

No obstante, va a continuar allí y el siguiente paso en el que está "trabajando muy en serio" el Ayuntamiento de Logroño es un nuevo reparto sostenible el Mercado de San Blas con dos bicis municipales.

Para el Ayuntamiento, ha dicho, "es muy importante seguir trabajando en intentar sacar del centro de la ciudad todo ese trasiego de furgonetas que atienden a la hostelería y al comercio y que no dejan, de alguna forma, de contaminar".