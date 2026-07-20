Casi 6 millones de pasajeros usaron el autobús urbano en Logroño en el primer semestre de 2026

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LOGROÑO, 20 (EUROPA PRESS)

Las treces líneas que componen el servicio de transporte público de Logroño han recibido en estos primeros seis meses de 2026 un total de 5.819.435 usuarios, un 2,2 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Unas cifras que reflejan la tendencia al alza en el uso del autobús urbano por parte de los logroñeses en una de las ciudades con el precio más económico de España.

El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, ha presentado estos datos recordando también las mejoras implantadas desde el Ayuntamiento en esta legislatura para ofrecer un servicio "más accesible y más rápido". Como ha destacado la línea 2 (Yagüe-Varea) ha vuelto a ser la más utilizada (1.282.081 viajeros) seguida de la 1 (Hospital San Pedro-Lardero) con 875.714.

El bonobús (34,3 por ciento) y el billete normal (17,5 por ciento) fueron las modalidades más habituales, con las tarjetas de personas jubiladas (15,7 por ciento) y estudiantes (15 por ciento) como tarifas especiales más frecuentes.

Según Ángel Andrés, los datos que se desprenden en este primer semestre son "una excelente noticia para los servicios municipales y para la movilidad sostenible de Logroño". De continuar con esta tendencia, espera que al cierre de año se registre un nuevo récord de viajeros, rozando los 12 millones de usuarios.

Se afianza así el uso del transporte público urbano de Logroño experimentada en los últimos cuatro años, ha añadido.

MEJORAS

En este crecimiento han influido los avances introducidos en el servicio a lo largo de la legislatura como la renovación tecnológica de la flota, con nuevos vehículos como el eléctrico puesto en funcionamiento el pasado mes de abril y la implantación progresiva del pago del billete mediante tarjeta de crédito y dispositivos móviles o los nuevos puntos de expendeduría del bonobús ubicados en el espacio 010 del Ayuntamiento y en el número 15 de Avenida Solidaridad.

A ellas se suman las mejoras implantadas en las líneas 6 y 2 de acceso a El Cortijo y a Varea, las referidas a la accesibilidad, con rampas de acceso, una mejor señalización de las plazas preferentes y diferentes programas de formación para los conductores y tarifas especiales para determinados sectores de la sociedad como, por ejemplo, para las familias monoparentales, entre otras.

El impulso del progreso del servicio continúa con actuaciones puestas en marcha en los últimos días como el nuevo portal web del transporte público urbano, que permite a los viajeros acceder de forma sencilla a toda la información necesaria para planificar sus desplazamientos en autobús urbano así como la recarga telemática de sus tarjetas de transporte.

Desde el Ayuntamiento informan también de que las líneas diurnas menos utilizadas fueron la línea 6 (Centro-El Cortijo) con 20.938 usuarios, la línea 7 (El Arco-Polígono Cantabria) con 27.118 y la línea 11 (Centro-Hospital San Pedro) con 68.681.

Finalmente, las tres líneas nocturnas registraron 30.994 viajeros de los que 11.856 fueron del Búho 3 (Lardero-El Campillo), 9.759 del Búho 2 (El Arco-La Estrella) y 9.329 usuarios del Búho 1 (Varea-La Cava).

DESDE 1952

El servicio de transporte urbano de Logroño, puesto en marcha en 1952, cuenta actualmente con 54 autobuses (de ellos, 1 eléctrico,2 de gas natural comprimido, 8 híbridos y 30 EuroVI) y 13 líneas que dan servicio a la ciudad y sus diferentes barrios con extensión a su área metropolitana (Lardero y Villamediana).