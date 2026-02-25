Casi la mitad de los asuntos que llegan al Tribunal Laboral acaban en acuerdo

El presidente del Tribunal Laboral, Pedro José Sáenz, junto al representante de UGT, Javier Rubio; la representante de CC.OO, Beatriz Ramírez; y la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón. - FER

Casi la mitad de los asuntos que llegaron el año pasado al Tribunal Laboral (2.159 expedientes) finalizaron en acuerdo. El porcentaje más alto de expedientes (48 por ciento) fue de despidos y en el 68 por ciento de éstos se llegó a un acuerdo económico.

El presidente del Tribunal Laboral, Pedro José Sáenz, ha ofrecido una rueda de prensa junto al representante de UGT, Javier Rubio; la representante de CC.OO, Beatriz Ramírez; y la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón.

En ella ha informado de que, en el año 2025, las 2.159 conciliaciones y mediaciones realizadas (correspondientes a 2.515 empresas y 6.272 trabajadores y trabajadoras) suponen un incremento de un 1,31 por ciento con respecto a las actuaciones realizadas en el año 2024.

Esto supone, ha valorado, que se continúa "en una senda de incremento". "Estamos comprobando que el tribunal es un órgano que se percibe como un gran servicio tanto para las empresas como para los trabajadores y las trabajadoras riojanos; y es una herramienta muy relevante para dirimir los conflictos que se plantean", ha dicho.

Ha explicado que las ventajas que tiene este organismo es que es un espacio de encuentro que busca alcanzar siempre los acuerdos basados en la ley y en la equidad.

Se trata, además, "de un servicio de tipo gratuito frente a otras alternativas más costosas como ir a los tribunales o establecer alternativas de negociación entre abogados".

Por último, "está dotado, además, con mediadores que son expertos en la materia, expertos mediadores y expertos en aspectos de relaciones laborales".

"Desde la perspectiva del Gobierno de La Rioja", ha añadido Simón, "el Tribunal Laboral es un pilar fundamental para resolver conflictos laborales previos a la vía judicial".

Ramírez ha destacado "la agilidad, el trato y el calor humano que se da tanto a las personas trabajadoras, en esa situación difícil, por parte de los mediadores de los agentes sindicales como también por parte de las empresas que se lo proporciona la Federación de Empresas".

Más de la mitad de los expedientes, ha aportado Rubio, afectaron al sector servicios seguido del sector industrial y comercio. Los sectores de construcción y agro son los sectores menos presentes.

Ha sumado que a medida que las empresas van aumentando el tamaño de sus trabajadores se va reduciendo el número de expedientes. "Esto indica la especial utilidad de la mediación del Tribunal Laboral para los trabajadores y trabajadoras de empresas más pequeñas y con menores recursos jurídicos propios", ha resaltado