Casi toda España volverá a registrar mañana aviso por calor, 10 CCAA llegarán a nivel naranja, y habrá tormentas en 5

Una mujer en Andújar, Jaén (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 comunidades autónomas (CCAA) estarán este jueves en aviso por altas temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Un total de diez llegarán al nivel naranja (peligro importante): Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. Además, habrá cinco CCAA en aviso por tormentas y tres, por lluvias.

En concreto, los avisos naranja por calor se registrarán en Almería; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca, Ibiza y Formentera; Albacete, Cuenca y Toledo; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Sur, Vegas y Oeste; Vega del Segura; Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Ribera del Ebro de La Rioja; Alicante y Valencia.

El resto de avisos por altas temperaturas se darán en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga; Menorca; Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Ciudad Real y Guadalajara; Badajoz y Cáceres; Ourense; Sierra de Madrid y Metropolitana y Henares; Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón; Álava; Ibérica riojana; Castellón; y Gran Canaria.

Además, habrá avisos por lluvias y tormentas en Burgos; Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; y Álava; y sólo por tormenta en Teruel y Zaragoza; León; Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana.

En lo que se refiere a los termómetros, AEMET ha avanzado que las máximas descenderán este jueves en el cuadrante suroeste y la mitad sur de Galicia, subirán en el Cantábrico oriental y se mantendrán con pocos cambios en el resto. A su vez, las mínimas bajarán en Andalucía occidental y apenas variarán en el resto. En Canarias, las temperaturas bajarán, de forma notable puntualmente, y en Baleares, aumentarán.

De esta manera, se podrán superar los 36-38ºC en la mayor parte del territorio peninsular, sur de Gran Canaria y Baleares, salvo en zonas altas, el área cantábrica y el litoral de Alborán. Asimismo, se podrán sobrepasar los 38-40ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida.

Durante esta jornada, las mínimas no bajarán de 20ºC en los litorales mediterráneos, el suroeste, el Ebro y Canarias y de los 25ºC en los valles del Ebro, Tajo y Guadalquivir, así como en la vertiente sur de las islas canarias orientales.

De manera más general, el organismo estatal ha apuntado a que este jueves será el último día de la ola de calor, aunque las temperaturas seguirán siendo altas o muy altas en muchas zonas del tercio este en jornadas posteriores. Además, una masa de aire frío en altura dejará cierta inestabilidad en zonas del interior y del cuadrante noreste peninsular.

En estas zonas, se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución y la formación de chubascos y tormentas localmente fuertes en el sistema Ibérico, los Pirineos y el alto Ebro. Mientras tanto, en el resto de la Península y en Baleares se prevé un predominio de la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados, excepto en el Cantábrico donde habrá nubes bajas.

El pronóstico recoge cielos nubosos en la vertiente norte de las islas canarias y poco nubosos en la sur. Asimismo, destaca que son probables las brumas matinales en Galicia y en el Cantábrico. Por lo demás, AEMET prevé predominio de viento flojo de componente sur en la Península. El viento en los litorales del Mediterráneo seguirá el régimen de brisas. En el Cantábrico y Galicia, será flojo y del norte. En Canarias, soplará de componente norte y moderado.