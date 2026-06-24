La 'Cata Tendencias ESENCIA RIOJA' mostró en Madrid las nuevas propuestas de sus bodegas - ESENCIA RIOJA

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cata Tendencias ESENCIA RIOJA presentó en Madrid las elaboraciones más destacadas de las bodegas de la asociación a un grupo de especialistas compuesto por los principales periodistas de vino de ámbito nacional y representantes de entidades comercializadoras y de hostelería.

Con esta iniciativa, ESENCIA RIOJA persigue mostrar algunos de los proyectos más relevantes del Rioja actual y sus bodegas en particular, y también quiere reconocer el papel de la prensa especializada, cuya labor divulgadora es esencial para el sector vitivinícola.

Para este encuentro, celebrado en el exclusivo espacio The Library Wine Boutique, se eligieron "dos de los caminos actuales por los que busca su futuro la DOC Rioja", como destacaron en la presentación Iñigo Torres, Director General de ESENCIA RIOJA, y Andrés Proensa, periodista especializado y organizador del evento.

En su cuarta edición, la Cata Tendencias puso el foco en los vinos blancos y los tintos premium con la participación de 36 bodegas.

Sobre los primeros, la cata demostró la formidable capacidad de las bodegas para responder a las demandas actuales de los consumidores, impulsando decididamente este tipo de vino, así como creando nuevas marcas y estilos que se sitúan en la cima de los vinos blancos de prestigio.

Por otro lado, hace años que Rioja ha situado un número creciente de vinos tintos en el segmento premium, el más cotizado del mercado, con vinos de selección y procedentes de viñas especiales, entre las que se encuentran los 'Viñedos Singulares'.

La cata de blancos estuvo conducida por el reputado enólogo José Hidalgo Togores, quien dividió los vinos entre los perfiles que pueden ser considerados más tradicionales, con las menciones clásicas de Crianza, Reserva y Gran Reserva, y vinos más innovadores con nuevas variedades y diferentes tipos de envejecimiento, envases, etcétera.

Destacó que ambos estilos se mezclan y se encuentran rasgos de uno en los del otro bloque, "hasta el punto de que algunas de las marcas podrían estar indistintamente en uno u otro estilo".

En cualquier caso, los asistentes destacaron capacidad demostrada por viticultores, enólogos y bodegueros para responder a los imperativos de la modernidad.

Los tintos premium ya han demostrado que, por calidad y sofisticación, están a la altura de las marcas más reconocidas del mundo, como atestigua el interés que despiertan y las valoraciones que obtiene en la prensa nacional e internacional de todo el mundo.

Por ello, el posicionamiento por precios que reivindican su valor fue uno de los aspectos analizados por María Antonia Fernández-Daza al frente del segundo bloque de cata.

La enóloga y consultora vinícola destacó la calidad y el prestigio alcanzado por Rioja en la valoración de sus vinos tintos e instó a prestar atención a las novedades. Se mostró convencida de que los vinos de Rioja "dejaron atrás una imagen sustentada en el precio y en el concepto de relación calidad-precio y es hora de subir un escalón y revindicar" la categoría premium.

En su opinión, el camino está iniciado no sólo en la percepción del perfil de los vinos sino también en aspectos tan importantes como las presentaciones, con "un magnífico salto en las elaboraciones y también en las etiquetas y en las propias marcas -afirmó-, en las que desaparecen las referencias a nombres aristocráticos para hablar del origen".

En el encuentro, que finalizó con un almuerzo en The Library Wine Boutique, ejerció de anfitriona Raquel Pérez Cuevas, Presidenta de ESENCIA RIOJA y del Consejo Regulador de la DOCa Rioja. ESENCIA RIOJA, heredera directa de la primera asociación fundada en 1907, es la principal agrupación bodeguera, con más de 60 firmas repartidas por La Rioja, Álava y Navarra, representando más del 75% del valor de comercialización de la DO.

La asociación integra a bodegas de todas las tipologías, muchas de ellas centenarias, que destacan por su capacidad exportadora y la creación de marcas prestigiosas que aportan un gran valor a Rioja.