La Cátedra Extraordinaria de Comercio convoca los primeros premios a los mejores TFG y TFM

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Extraordinaria de Comercio -proyecto del Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La Rioja para impulsar el comercio minorista- convoca los primeros premios a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Estudios (TFM) relacionados con el comercio local.

Esta nueva convocatoria de la Cátedra Extraordinaria de Comercio pretende reconocer el esfuerzo, la creatividad y la capacidad de análisis del estudiantado capaz de contribuir al conocimiento, fortalecimiento y mejora del comercio local.

Igualmente, busca distinguir aquellos trabajos académicos aporten soluciones, propuestas, recomendaciones o evidencias de interés para afrontar los retos del comercio minorista, mejorar su competitividad y favorecer su adaptación a las nuevas demandas del entorno.

El jurado valorará especialmente los trabajos que contribuyan a generar conocimiento útil para el desarrollo del comercio local y aquellos que aporten ideas susceptibles de apoyar iniciativas estratégicas para la ciudad de Logroño, incluyendo su posicionamiento como referente del comercio de proximidad.

Esta convocatoria está dirigida a estudiantes de la Universidad de La Rioja que hayan defendido y superado un Trabajo Fin de Grado (TFG) o un Trabajo Fin de Máster (TFM) durante el curso académico 2025-2026.

Estos trabajos deberán abordar, de forma total o parcial, cuestiones relacionadas con el comercio minorista, el comercio de proximidad o el comercio local, y presentar aportaciones susceptibles de generar conocimiento, identificar problemas u oportunidades o proponer soluciones aplicables al sector.

PLAZO DE CANDIDATURAS Y DOTACIÓN.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 15 de septiembre de 2026 a través del siguiente formulario: https://bit.ly/CAT_ComercioPremiosTFG_TFM_25_26. Quienes se postulen deberán adjuntar la memoria del trabajo, la presentación utilizada en su defensa y el documento acreditativo de la calificación obtenida.

Asimismo, deberán responder a dos cuestiones. Por un lado, por qué considera que la temática de su trabajo es relevante para el comercio local; y, por otro, qué aportaciones, recomendaciones o propuestas incluye su trabajo para mejorar el comercio local.

El jurado valorará, con hasta 100 puntos, la calidad académica del trabajo y calificación obtenida (hasta 50 puntos); la relevancia de la temática para el comercio local (hasta 25 puntos); la y utilidad y aplicabilidad de los resultados, conclusiones o propuestas para la mejora del comercio local (hasta 25 puntos).

La Cátedra Extraordinaria de Comercio establece en las bases que se valorarán especialmente aquellos trabajos que aporten soluciones o recomendaciones útiles y viables para afrontar desafíos reales del comercio de Logroño.

Está previsto conceder un único premio -compatible con cualquier otro reconocimiento o galardón obtenido previamente por el trabajo- consistente en un diploma acreditativo y un vale de compra por valor de 150 euros para consumir en establecimientos del comercio local de Logroño.

El jurado -cuyo fallo será inapelable- estará compuesto por la directora de la Cátedra Extraordinaria de Comercio, que actuará como presidenta; quien ostente de la Concejalía competente en materia de Comercio del Ayuntamiento de Logroño, o en quien delegue; y sendas personas representantes del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de La Rioja y de la Cátedra Extraordinaria de Comercio.