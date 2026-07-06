La Cátedra de Trabajo y Prevención Riesgos impulsa formación, conocimiento, investigación, innovación y sensibilización

Presentación de la Cátedra de Trabajo y Prevención Riesgos de la UR y Gobierno de La Rioja - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja y el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, desarrollarán durante el 2026 un amplio programa de actuaciones en el marco del convenio de colaboración para la creación de la Cátedra de Trabajo y Prevención de Riesgos, una iniciativa orientada a reforzar la calidad de las condiciones de trabajo, la prevención de riesgos laborales y la promoción de relaciones laborales más justas, inclusivas y sostenibles.

Para la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri, "esta Cátedra resulta especialmente referente porque hace partícipes a estudiantes de variadas titulaciones jurídicas, sociales, técnicas y científicas en la búsqueda de soluciones a retos sociales, impulsando desde su interdisciplinariedad tanto la igualdad de oportunidades como la prevención de riesgos laborales".

En la misma línea, la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja, Belinda León, ha destacado en la presentación de la Cátedra que permitirá "formar, investigar y proponer soluciones en cuestiones clave como la mediación en los conflictos laborales, la igualdad en el trabajo o la prevención de riesgos".

TRES GRANDES EJES

La programación de actividades para el segundo semestre del año se articula en torno a tres grandes ejes: la formación y la transferencia de conocimiento, la investigación e innovación y la sensibilización social.

Estas actuaciones responden a los retos del mercado de trabajo y se alinean con las prioridades recogidas en la Ley 7/2023, de 20 de abril, de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja, y la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025-2028, prestando especial atención al impacto de la digitalización, la incorporación de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales, la protección de los colectivos más vulnerables y la consolidación de una cultura preventiva en las organizaciones.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN MEDIACIÓN LABORAL

Uno de los proyectos más relevantes es el impulso de una segunda edición de la Microcredencial 'Mediación en el conflicto laboral', que ofrecerá formación especializada tanto a estudiantes universitarios y egresados como a profesionales del ámbito laboral, empresarial, sindical y de la Administración Pública.

Este programa busca fomentar una adecuada gestión de los conflictos laborales y contribuir a la capacitación de futuros mediadores, incorporando contenidos sobre el diálogo social, los sistemas de resolución de conflictos, las técnicas de mediación y las experiencias prácticas vinculadas al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), con el que la Universidad de La Rioja dispone de un acuerdo de colaboración.

INVESTIGACIÓN APLICADA PARA MEJORAR LAS RELACIONES LABORALES

De manera paralela, la Cátedra de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales impulsará diferentes iniciativas de investigación y transferencia de conocimiento orientadas al tejido empresarial y laboral para ofrecer respuestas prácticas a los desafíos del mundo del trabajo. Entre ellas, destaca la creación de una guía de recomendaciones para elaborar planes de igualdad y cláusulas tipo destinadas a promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo en La Rioja.

Asimismo, se realizará un estudio comparado sobre reglamentos internos de seguridad en laboratorios universitarios nacionales e internacionales coordinado por el Instituto de Investigación en Química de la Universidad de La Rioja (IQUR) con el propósito de identificar buenas prácticas que puedan trasladarse al contexto riojano y contribuir a mejorar los entornos de trabajo y aprendizaje.

Además, se convocarán los Premios Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 2026 para reconocer los mejores trabajos académicos relacionados con las relaciones laborales y la prevención de riesgos laborales realizados por estudiantes de Grado y Máster de la Universidad de La Rioja.

Como novedad, junto al alumnado de los Grados en Derecho y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y del Máster en Acceso a la Abogacía y la Procura, también podrá concurrir el alumnado de último curso de los grados impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, y de los grados en Ingeniería Química, en Ingeniería Agrícola o en Enología, entre otras titulaciones.

La entrega de premios se celebrará a lo largo del segundo semestre del año y servirá además para visibilizar los trabajos más destacados desarrollados por el estudiantado universitario.

ENCUENTROS DE EXPERTOS Y JORNADAS ESPECIALIZADAS

La programación también contempla la organización de diversos foros de debate y reflexión sobre cuestiones de actualidad laboral y preventiva, entre los que destacan los Encuentros Derecho Social y Empresa, así como las jornadas especializadas sobre aspectos laborales de interés para el alumnado y los profesionales de las relaciones laborales.

A estas actividades se añaden distintas jornadas técnicas sobre riesgos laborales específicos asociados a distintas titulaciones universitarias, entre ellos el riesgo eléctrico, los riesgos en la construcción, los riesgos biológicos y químicos o los vinculados a la actividad agrícola y de laboratorio.

APUESTA POR LA DIFUSIÓN Y CULTURA PREVENTIVA

La Cátedra Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales desarrollará, además, una estrategia de comunicación destinada a acercar sus actividades a la comunidad universitaria, a las empresas, a los agentes sociales y a la ciudadanía. Para ello se creado una página web específica desde la que se difundirá toda la actividad desarrollada, y servirá de repositorio de documentos para los alumnos y las personas que puedan tener interés en conocer estos foros de debate.

La iniciativa contempla, igualmente, la elaboración anual de una memoria de actividades con indicadores de seguimiento y evaluación, publicaciones y actuaciones de difusión, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas de las acciones desarrolladas.

Con este programa de actuaciones, la Universidad de La Rioja y el Gobierno de La Rioja consolidan un espacio estable de colaboración destinado a promover el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades, la resolución dialogada de los conflictos laborales y una cultura preventiva capaz de contribuir al bienestar de las personas trabajadoras y a la competitividad del tejido productivo riojano.