La Catedral de Calahorra acometerá importantes obras en su nave central de noviembre a febrero - DIÓCESIS

CALAHORRA (LA RIOJA), 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Calahorra acometerá importantes obras presupuestadas en 120.000 euros y destinadas a suprimir barreras arquitectónicas y mejorar la imagen del interior del templo. Los trabajos, que están incluidos en el convenio con el Gobierno de La Rioja, podrían iniciarse el 3 de noviembre y vendrán a renovar el suelo de la nave central.

Así lo anunció en rueda de prensa el Deán y Párroco de la Catedral Jesús Merino, que compareció acompañado por el pintor Javier Garrido; el director de Juventudes Musicales de Calahorra, Héctor Francés y Luis Mateo Cañaveras, presidente de la Asociación de Belenistas Calagurritanos (ABC).

Merino explicó que el suelo de cartabones de piedra y alabastro que pavimentan el pasillo central de la Catedral -entre el coro y el presbiterio- se encuentra en muy mal estado y va a ser sustituido por otro similar, eliminando así los agujeros, delaminaciones y desprendimientos que lo hacen incluso incómodo para caminar. También se reintegrará la losa del búcaro con las azucenas (símbolo de la Virgen), los tajos y las espadas que se encuentra en la cabecera de la nave, a los pies del presbiterio.

Aprovechando estas obras, que durarán hasta febrero, se va a eliminar el escalón que separa la nave central de las naves laterales y que están un nivel inferior. De esta manera se suprimen barreras arquitectónicas aunque es cierto que al rebajar el rasero, se creará un escalón nuevo para acceder tanto al presbiterio como a la sillería del coro.

Mientras duren las obras, las misas se oficiarán en la Capilla de los Santos Mártires Emeterio y Celedonio (situada en la girola).

EXPOSICIÓN DE BELENES DEL MUNDO

Por otra parte, Luis Mateo Cañaveras ha explicado que en la exposición Belenes del Mundo están representados 37 países con 48 belenes, un número que durante esta semana se incrementarás hasta los 57.

El presidente de los belenistas tuvo palabras de agradecimiento para la Catedral por prestar su espacio para la exposición de los belenes, también a las personas que han donado piezas y especialmente a la familia González Eguizábal que ha aportado cuatro belenes de Méjico y Paraguay.

Por último animó a los calagurritanos a que visiten esta exposición de Belenes del Mundo que actualmente acoge la sala capitular y a las empresas e instituciones de Calahorra a que donen nuevas piezas que enriquezcan la colección.

CONCIERTO DE JUVENTUDES MUSICALES Y CONCIERTO DE GÓSPEL

Por su parte, Héctor Francés animó a asistir al concierto que ha organizado Juventudes Musicales de Calahorra para el día 19 de septiembre. Una actuación de la Orquesta de Cámara de Calahorra con un programa que incluirá obras de Vivaldi y Telemann, entre otros autores, y contará como solistas con las calagurritanas Claudia Francés, al fagot, y Martina Moliner, al violín dentro de un grupo de músicos profesionales de La Rioja y Navarra.

El precio de la entrada para el concierto es de 10 euros, con una promoción especial de 4X3. Las entradas físicas ya pueden adquirirse en la Catedral de Calahorra, Tahona Mi Pan, Parador de Calahorra y Tejidos Aznar. También está disponible la venta online a través de Entradium: https://entradium.com/es/events/concierto-vivaldi-catedral

No es el último acto de carácter musical previsto ya que Jesús Merino recordó que la Catedral de Calahorra viene acogiendo una actuación musical cada mes y avanzó la celebración de un concierto de góspel previsto para el 17 de octubre a cargo de una agrupación alfareña.