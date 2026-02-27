La Catedral de Calahorra entregará un diploma a los bautizados durante 2025 en la pila de los Santos - DIÓCESIS DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Calahorra entregará este domingo, 1 de marzo, el diploma que acredita haber sido bautizado en la pila de San Emeterio y San Celedonio. Este documento se ofreció a todos los bautizados en este lugar durante el año 2025 y lo obtendrán quienes aceptaron recibirlo.

La entrega se realizará tras la Misa Mayor que se oficiará este domingo, a las 12 del mediodía, en la Catedral de Calahorra.

"Se trata de un recuerdo sencillo pero muy significativo y emotivo para los calagurritanos", dice el deán de la Catedral, Jesús Ignacio Merino Morga.

La gran pila bautismal la Catedral de Calahorra data del año 1500 aproximadamente; es de estilo Reyes Católicos, octogonal, gallonada y con decoración alegórica en los frentes que hace referencia a la salvación a través del bautismo.

Se considera que ocupa el lugar exacto del martirio de los Santos Mártires Emeterio y Celedonio -patronos de Calahorra y de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño- degollados por orden del emperador Diocleciano en el año 298 de nuestra era.

En este mismo espacio se originó un baptisterio y una iglesia martirial que atrajo la peregrinación a partir del siglo IV.

A pesar de existir en Calahorra otras parroquias, la de la Catedral, fue durante muchos años la única pila baustismal, por lo que se considera que en un largo periodo histórico todos los calagurritanos fueron cristianados en ella.