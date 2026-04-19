La catedrática de la UR, Lorena Pérez Hernández, presenta su libro 20 razones para amar la lingüística

Archivo - Lorena Pérez Hernández presenta su libro 20 razones para amar la lingüística - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lorena Pérez Hernández, catedrática de Filología Inglesa de la Universidad de La Rioja, presenta el martes 21 de abril, a las 19,00 horas, en la Librería Santos Ochoa -c/ Presidente Calvo Sotelo nº 19- el libro 20 razones para amar la lingüística, acompañada por Eduardo Sáenz de Cabezón, María José Jiménez e Ismet Karadaliev.

'En 20 razones para amar la lingüística', a través de sus 256 páginas, Lorena Pérez Hernández propone veinte capítulos que son una defensa de las humanidades como saber útil, interdisciplinar y con futuro.

Con referencias a la inteligencia artificial, el marketing, la cultura popular, la psicología, las matemáticas o la física, la obra invita a mirar el lenguaje con asombro y curiosidad. En la introducción, la autora afirma que con este libro pretende despertar un número igual o mayor de emociones (sorpresa, admiración, perplejidad, compasión, diversión, curiosidad) que motiven a sus lectores a reflexionar sobre el lenguaje y a querer saber más sobre él y sobre la ciencia que lo estudia: la lingüística.

Con un estilo claro, ameno y riguroso, Lorena Pérez desmonta la idea de que la lingüística es una disciplina árida y revela hasta qué punto está presente en nuestra vida cotidiana: desde cómo interpretamos la realidad y tomamos decisiones hasta cómo el discurso construye identidades, poder y exclusión.

En la introducción, igualmente, afirma que "el lenguaje es química. Con un conjunto finito de elementos, nos permite elaborar un número infinito de mensajes (...) Es aritmética y álgebra. Utiliza su propia notación, símbolos y reglas precisas de combinación (...) El lenguaje es física: un conjunto de ondas sonoras que se propagan por el aire transportando información de un ser a otro. Es una fuerza que puede movernos o bloquearnos. Es genética y biología, porque tanto nuestros genes como los ecosistemas geográficos y sociales en los que vivimos explican parte de su naturaleza y variedad. Es sociología, pues nos permite establecer relaciones sociales, cultivarlas o destruirlas (*) Es igualmente psicología y emoción, ya que una sola palabra es capaz de salvarnos y hundirnos.

Por su parte, Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de La Rioja y divulgador científico, asegura que el libro "es una sucesión de sorpresas, curiosidades sobre el uso del lenguaje, anécdotas y datos (...) En casa capítulo encontraba algo que me recordaba a alguien (...) No hicieron falta muchas páginas para darme cuenta de que Lorena había escrito un libro sobre quiénes somos y sobre qué podemos hacer con aquello que somos.

Lorena Pérez Hernández es catedrática de Filología Inglesa en la Universidad de La Rioja y consultora lingüística en Lexicon Branding, empresa creadora de marcas icónicas como HP, Pentium, Sonos, Xbox Live, NVIDIA Shield o Power-Book. Pertenece al consejo editorial de Review of Cognitive Linguistics y Human Cognitive Processing (John Benjamins).

Ha escrito más de sesenta artículos científicos y dos libros sobre lenguaje y cognición; el más reciente, Speech Acts in English, publicado por Cambridge University Press (2021) y traducido al chino por Zhejiang University Press (2025). La autora disfruta contando cómo funciona el lenguaje, cómo nos define y nos conecta con el mundo en Principia, Jot Down, El Trujamán (Instituto Cervantes), The Conversation y Naukas.

Ha recibido el Premio Nacional de Divulgación Científica Jot Down en 2022.