Catedrático Historia alerta en curso de la UR que Europa "está bajo acoso y derribo de ultranacionalismo y populismos"

Publicado 27/06/2018 14:04:46 CET

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, ha alertado que Europa "está bajo acoso y derribo de los ultranacionalismo y populismos que están trayendo los hitos del pasado". Ha recordado que la historia "da lecciones, y si se quiere escuchar o no, es un problema nuestro".

Casanova ha realizado estas manifestaciones antes de participar, junto al catedrático de Historia del Cine de la Universidad de Zaragoza, Santos Sánchez, en el Curso de Verano 'Memoria Histórica. La Guerra Civil 80 años después: historia, filosofía y creación artística' de la Universidad de La Rioja, que han inaugurado, entre otras personalidades, el rector, Julio Rubio, y la consejera de Presidencia, Begoña Martínez.



El catedrático de Historia, que ha ofrecido su conferencia 'Comprender la Guerra Civil', ha señalado que "hay un conocimiento que hay que llevar a las aulas, y por otra parte está la memoria y los recuerdos donde el protagonismo es para las familias de las víctimas", porque "sin el conocimiento lo que habrá es ruido, furia y uso político". En este punto, ha lamentado que sobre este asunto lo que hay en España "es desprecio del conocimiento y mucho uso político".

"La gestión pública de ese pasado no ha sido coherente, no se ha sabido qué hacer con el valle de los caídos, 40 años después de la muerte de Franco, o qué hacer con la gente enterrada en las cunetas, si deben desenterrarse con el dinero del Estado o de las familias, por lo que falta claridad", ha lamentado Casanova. Ha indicado que para él, hay tres pilares fundamentales para abordar la Guerra Civil, como son que la investigación, la enseñanza, las universidades "aporten mucho conocimiento no solo de España sino de Europa también", así como "llegar a un acuerdo básico de que la memoria abrumadora de los vencedores rescate también la memoria oculta de los vencidos, y respetar los lugares de la memoria".

Sobre esto último, ha reconocido que el 'Valle de los Caídos' "no es un edificio de reconciliación", por lo que lo "hay que explicar porque se hizo y las consecuencias que tuvo". Ha insisitido en que la gestió pública "necesita conocimiento, y si los políticos no quieren asesoramiento historico, lo que van a hacer es una discusión política".

Por su parte, Sánchez que ha abordado 'La Guerra Civil y el cine español', ha destacado que el conflicto español "fue de los más filmados", que atrajo a "polaridades ideológicas diferentes" a través de gente "muy capacitada" en el mundo del cine. En este punto, ha resaltado que los fascismos de Italia y Alemania "tenían mucha capacidad para movilizar" a personal en este ámbito, al igual que la URSS que trajo a "los mejores operadores", algo que también ha extendido a ingleses y americanos. En el caso de España "hubo mucho desequilibrios", siendo los republicanos por contar en sus zonas con laboratorios los que "más recursos tenían".

Finalmente, ha apuntado que en España se ha dado a lo largo de la historia una situación en la que "los que vivieron la Guerra Civil no quieren hablar; sus hijos la quieren olvidar; y luego están los nietos, los que nacieron sobre 1960, los que empiezan a recordarla de forma analítica o de forma parcial, metiendo temas como el Valle de los Caídos o las fosas, que es el momento en el que estamos ahora".