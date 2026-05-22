El catedrático Miguel Ángel Muro Munilla ofrece la conferencia de clausura del Congreso 'Entre realidad y ficción'

LOGROÑO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Teoría de la Literatura de la Universidad de La Rioja, Miguel Ángel Muro Munilla, , ofrece mañana, vienes 22 de mayo, la conferencia 'Pues amarga la verdad' con que se clausura el Congreso Congreso 'Entre realidad y ficción: imaginarios, relatos y construcción de lo real'.

Esta reunión científica -que se celebra en la Universidad de La Rioja desde el miércoles 20 de mayo- propone abrir un espacio de diálogo para examinar cómo se construyen e interpretan las nociones de realidad y ficción, atendiendo tanto a sus condiciones de posibilidad como a sus implicaciones culturales y políticas.

El Congreso 'Entre realidad y ficción: imaginarios, relatos y construcción de lo real' gira en torno a tres ejes temáticos: ontología de la ficción; ficción y construcción simbólica de lo común; e identidad, memoria y narrativa del yo.

REALIDAD Y FICCIÓN

La relación entre realidad y ficción no solo designa una oposición conceptual: también nombra un campo de prácticas, discursos y dispositivos que determinan qué cuenta como real, en qué condiciones y con qué efectos.

La ficción no se limita al ámbito estético o literario; interviene en la producción de conocimiento, en la elaboración de memoria y en la formación de imaginarios colectivos, y contribuye a modelar narrativas públicas e identidades individuales.

La inscripción y participación es gratuita y se expedirá certificado de participación a las personas comunicantes y certificado de asistencia a quienes lo soliciten.