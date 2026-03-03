CCOO advierte que La Rioja "se queda atrás" en la recuperación del empleo

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido, a través de un comunicado, que La Rioja "se queda atrás" en la recuperación del empleo y exige medidas contra la brecha de género. El sindicato ha manifestado "su inquietud por el lento ritmo de mejora en La Rioja en comparación con la media nacional".

El desempleo en la región ha subido en 48 personas en el último mes, situando el total en 12.502 desempleados. Respecto a Afiliación a la seguridad social: Se han ganado 860 cotizantes en febrero (+0,61 por ciento), elevando el total de ocupados a 141.510. Sin embargo, el crecimiento anual de la afiliación en La Rioja (1,23 por ciento) es casi la mitad que el registrado en España (2,24 por ciento).

Desempleo femenino: El paro sigue castigando mayoritariamente a las mujeres, que suman 7.533 frente a los 4.969 hombres en desempleo.

Contratación: De los 7.281 contratos registrados, el 63 por ciento siguen siendo temporales, lo que evidencia que la precariedad no ha sido erradicada del sistema productivo riojano.

Sectores: El aumento del paro en Servicios (+34) y Agricultura (+20) no es casualidad; responde al fin de campañas estacionales y a la incapacidad de la región para retener ese empleo de forma estable.

Desde el sindicato han exigido al Gobierno regional "un impulso decidido a las políticas activas de empleo y un plan de choque contra la precariedad femenina". "No podemos conformarnos con un crecimiento que va a la mitad de velocidad que el del resto de España. Tampoco podemos permitir que el empleo en La Rioja dependa del calendario".

Mientras la industria "apenas genera puestos, los servicios y la agricultura siguen siendo un refugio de contratos temporales La Rioja necesita una industria fuerte y empleos con derechos para no consolidar un modelo de trabajadores pobres", ha señalado el sindicato.